Último día del Campeonato Mundial de la Pizza en La Rural: horarios, degustaciones, actividades y cómo entrar gratis

El Campionato Scuola Pizzaioli es uno de los eventos que ofrece la Sociedad Rural Argentina, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Palermo. Todos los detalles.

Campeonato Mundial de la Pizza en Buenos Aires. Foto: Canal 26

Luego de que este sábado 27 de septiembre se diera inicio al Campeonato Mundial de la Pizza, el certamen pizzaiolo más importante de Sudamérica continúa su recorrido durante este domingo en La Rural.

Se trata de un plan espectacular que se desarrolla desde las 14 hasta las 20 e incluye actividades abiertas al público, competencias internacionales y degustaciones gratuitas, todo en un solo lugar.

Pero eso no es todo. El Campionato Scuola Pizzaioli es tan solo uno de los atractivos que ofrece la Sociedad Rural Argentina durante la jornada dominguera: en el mismo predio donde se lleva a cabo la competencia de pizzaioli, hay un festival gastronómico imperdible que también ofrece una entrada libre y gratuita y abre de 12 a 21.

Esta edición especial -dedicada a las cocinas del mundo, con 25 puestos y food trucks- se complementa perfectamente con el Campeonato Mundial de la Pizza dado que allí se pueden encontrar postres, tragos, cervezas y música para acompañar la experiencia gastronómica.

Además de los concursos y las exhibiciones, los visitantes tendrán la posibilidad de presenciar clases magistrales a cargo de chefs reconocidos, participar en charlas sobre tendencias gastronómicas y recorrer un mercado con productos regionales. La propuesta convierte al predio de Palermo en un verdadero punto de encuentro para los amantes de la buena mesa y la cultura foodie.

Lo que hay que entender es que el Campionato no es solo competencia. Se puede disfrutar de un área de degustación con productos italianos, talleres, showcookings y masterclass abiertos al público, a cargo de reconocidos maestros pizzaioli. Además, hay un espacio gastronómico con pizzas y bebidas durante toda la jornada.

El público puede ingresar sin cargo tanto con la entrada general a la Feria Internacional de Turismo (FIT), que también se celebra en la Sociedad Rural Argentina, como de manera directa al pabellón del Campionato por la calle Sarmiento, de 14:00 a 20:00 horas.

Detalles del Campionato Scuola Pizzaioli

La edición 2025, la quinta, tiene una fuerte impronta federal, con participantes de Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe que se encontrarán con pizzaioli de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela, lo que convierte a este Campionato en un auténtico encuentro internacional.

Los competidores se miden en 12 categorías que ponen a prueba su técnica, creatividad y pasión. Las más destacadas son Pizza Margherita STG, Margherita Contemporánea y Romana in Teglia. Estas definirán al Campeón Sudamericano 2025, quien ganará un viaje a Italia con la posibilidad de vivir una experiencia de formación única en el corazón de la tradición pizzaiola.

También hay espacio para propuestas innovadoras como Pizza In Pala y Pizza Social, junto a clásicas como Gourmet, Fritta, Senza Glutine –donde se evalúa la excelencia inclusiva gluten free- y Pizza In Due. El espectáculo se completa con las competencias de habilidades especiales: Piú Veloce, Piú Lunga, Freestyle, un show que combina acrobacia, ritmo y técnica. Las jornadas culminan con la ternura y el talento de los más pequeños en la categoría Mini Pizzaioli.

El jurado está integrado por más de treinta maestros pizzaioli de prestigio internacional. Entre ellos se destacan Vincenzo Capuano, Carmine Candito, Marco Carlesso y Livio Orefice, junto a referentes argentinos como Néstor Gattorna (Siamo nel Forno) y Carola y Victoria Santoro (Ti Amo). También participan campeones de las ediciones anteriores: Franco Monachesi, de la segunda; Santiago Cenitagoya, de la tercera; y Bruno Liska, de la cuarta; lo que garantiza diversidad y excelencia en la evaluación.

Además, cabe destacar que el evento cuenta con el apoyo de marcas reconocidas de la industria pizzaiola y toda la producción de pizzas realizada durante el campeonato será donada a la Comunidad de San Egidio.

Precios del Campeonato Mundial de la Pizza, en Buenos Aires

Un aspecto a destacar del evento que se realiza en La Rural es que los visitantes pueden probar la margherita -icónica pizza napolitana que representan los colores de la bandera italiana con el rojo (tomate), blanco (queso) y verde (albahaca)- a precios muy accesibles.

Por tan solo $12.000, una pizza individual deliciosa puede ser degustada en el momento, recién salida del horno. Además, por $8.000 más, se ofrece una promoción de dos cervezas ideales para acompañar la comida y disfrutar del paseo con amigos o en familia. La propuesta busca combinar la tradición de la pizza con el ambiente festivo del evento, ofreciendo un plan completo a un precio accesible.

Además, el recorrido gastronómico incluye puestos con bebidas y postres bien argentinos. Entre ellos sobresalen los alfajores artesanales, que se ofrecen en una caja de cuatro unidades con sabores innovadores —como el de pochoclo— por un valor de $10.000.