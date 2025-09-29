Las mejores pastas están cerca de CABA: dónde queda el restaurante y cuál es el secreto detrás de su plato más icónico

Dirigido por una familia de segunda generación de inmigrantes italianos, este lugar se roba el corazón de todos sus comensales.

Pastas en Italpast. Foto: Instagram @italpastdelizie

La gastronomía argentina supo adaptar tan bien diversos platos internaciones que hay quienes los prefieren a sus versiones internacionales. Las milanesas, las pizzas y los helados, que tienen su origen en Italia, son un claro ejemplo de ello. Con las pastas sucede lo mismo, Italpast, un restaurante de Campana con un menú de otro nivel, se convirtió en referente absoluto de la cocina ítalo-sarda en el país.

Pastas, comida italiana. Foto: Instagram.

Su fundador, Pedro Picciau, heredó el negocio de la fábrica de pastas que sus padres, Gino y Cecilia, habían establecido al llegar desde Cerdeña hace más de 50 años. En 1995, junto a su esposa Mona, decidió agregar mesas en la vereda para que los clientes pudieran disfrutar allí mismo de los fideos, ñoquis o ravioles que compraban. Así, el restaurante creció y su nombre se hizo conocido en Buenos Aires y sus alrededores.

Muchos comensales frecuentes afirman que es, sin lugar a dudas, el mejor restaurante de pastas del país, una opinión respaldada por los usuarios de TripAdvisor, que lo posicionan como el líder en el ranking de restaurantes italianos, con una calificación de 4,8 sobre 1284 reseñas.

Pastas en Italpast. Foto Instagram @italpastdelizie

El éxito de este emprendimiento familiar llevó a la apertura de su primera sucursal en 2008, en el Club House de La Reserva Cardales, la cual funciona junto al local principal en Juan Dellepiane 1050, Campana. Posteriormente, inauguró otro restaurante en el Hotel Faena, en Puerto Madero.

Italpast, un menú de otro nivel: sus platos icónicos

Entre sus platos se destacan, la burrata el jamón de Parma, el parmesano estacionado y la conserva de tomates de elaboración propia. En TripAdvisor, la mayoría de los clientes recomiendan probar la pasta al formaggio y a la horma de queso, así como los tagliatelli para dos y los ravioles con salsa de langostinos.

Además, se puede pedir algunas de sus exquisitas entradas, como el prosciutto San Daniele, el queso Grana Padano trozado y macerado en oliva, y la porchetta alla sarda, que tiene una cocción en horno de 12 horas. También sobresale la panera con focaccia que sirven los mozos al ocupar la mesa, los bocaditos de zapallo y espinaca, y las rabas.

El mejor restaurante para comer pastas cerca de CABA. Foto Instagram.

Sin dudas, la gran estrella del menú son los gnocchi di lusso, hechos de papa con crema y un toque de queso mascarpone, acompañados por champiñones y crocante de queso, y perfumados con aceite de trufa. Según Pedro, el secreto detrás de este exquisito plato es que los ñoquis están elaborados con lo mínimo de harina y que la papa se hierve antes de pasar por el horno para que tenga menos humedad.

Las pastas rellenas también son un imperdible, con varios tipos de lasañas rellenas de jamón, muzzarella y salsa bechamel y otras hechas con masa de tinta de calamar y rellenas de langostinos, verdeo y zapallo. Los ravioli de Pietro ai fungí componen otro plato muy destacado, ya que están elaborados con masa de rúcula fresca y un interior de lomo, cerdo y hongos.

Pastas en Italpast. Foto Instagram @italpastdelizie

Más que pastas: otros platos que se destacan

Para quienes no sean amantes de las pastas, Italpast ofrece otras opciones deliciosas, como carnes, pescados, mariscos, risottos y hasta excelentes pizzas horneadas a la leña. Dentro de estos platos, sobresalen los calamaretti a la sarda.

En cuanto a los postres para cerrar con broche de oro, los usuarios de TripAdvisor recomendaron el helado de pistacho, el tiramisú y la propuesta de degustación. Además, el restaurante cuenta con una interesante sección de almacén en la que se pueden adquirir varios productos elaborados allí mismo.