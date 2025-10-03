El pueblo bonaerense que ofrece los mejores cubanitos de dulce de leche: tradición, cultura y gastronomía en un mismo lugar
En Argentina, los cubanitos rellenos son una golosina popular y casera, reconocida por su textura y sabor que evoca a momentos alegres. Si bien pueden conseguirse en cualquier parte del país, un pueblo bonaerense ofrece los más deliciosos.
Bahía Blanca se erigió como la cuna de los cubanitos rellenos y celebra su existencia con un evento lleno de folclore, música y actividades para toda la familia, destacando la importancia cultural del dulce en la región.
En Bahía Blanca, se pueden encontrar cubanitos rellenos por todos lados. Algunos de los locales que los ofrecen son Cubanitos Palihue (en Cerrito y Kennedy, Rosales 998 y Caronti 176), De la Bahía (Nicolás Levalle 1735), y Delicias Cubaneras (en Pilmaiquén 78 y Urquiza 1150).
Tanto es así que esta localidad es hogar de la Fiesta del Cubanito. Este año, la tercera edición se realizará el 27 y 28 de septiembre, con feria, espectáculos y la tradicional competencia para elegir al cubanitero del año.
La jornada del sábado 27 funcionará en formato feria, con puestos gastronómicos y carritos cubaniteros, mientras que el domingo 28 se sumarán shows musicales de bandas locales y actividades recreativas.
Uno de los puntos más esperados será el concurso de cubanitos, que premiará en distintas categorías: clásico, bañado, innovación y cubanito helado, incorporado en la edición pasada. El jurado evaluará sabor, originalidad y presentación, y al finalizar se entregará el título de Cubanitero del Año. En 2023 y 2024 el máximo galardón fue para Cubanitos de la Bahía, que se consagró bicampeón.
Receta para hacer cubanitos con dulce de leche caseros
Ingredientes:
- Para el hojaldre: 250 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla fría, 120 ml de agua fría, 1 pizca de sal.
- Para el relleno: Dulce de leche (cantidad necesaria, aproximadamente 300 gramos)
Instrucciones:
- Preparar la masa de hojaldre: mezclar la harina con la sal en un bowl grande. Cortar la manteca en pequeños cubos y juntala a la harina. Usar los dedos para frotar la manteca en la harina hasta que la mezcla se asemeje a migas de pan gruesas. Agregarle el agua fría poco a poco, mezclando con las manos hasta formar una masa. No hay que trabajar demasiado la masa; solo asegurarse de que todos los ingredientes estén combinados. Envolver la masa en film plástico y refrigérala durante al menos 30 minutos.
- Estirar y doblar la masa: sobre una superficie ligeramente enharinada, estirar la masa en forma de rectángulo. Doblarla en tres partes, como si fuera una carta, luego girar la masa 90 grados y estirar de nuevo en rectángulo. Repetir este proceso de doblar y girar unas 4 veces más. Enfriar la masa entre cada par de doblados para mantenerla fría.
- Formar los cubanitos: precalentar el horno a 200. Estirar la masa hasta que tenga un grosor de aproximadamente 2 mm. Cortar la masa en tiras largas y delgadas (aproximadamente 1 cm de ancho). Enrollar cada tira en moldes cilíndricos especiales para cubanitos. Colocar los cilindros en una bandeja para hornear y hornear hasta que estén dorados y crujientes, unos 15 a 20 minutos.
- Rellenar los cubanitos: una vez que los hojaldres estén cocidos y se hayan enfriado, retirar los moldes con cuidado. Usar una manga pastelera para rellenar los cilindros de hojaldre con dulce de leche.