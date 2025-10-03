El pueblo bonaerense que ofrece los mejores cubanitos de dulce de leche: tradición, cultura y gastronomía en un mismo lugar

Un lugar perfecto para visitar durante el fin de semana se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Cubanitos rellenos de dulce de leche en Bahía Blanca. Foto: Instagram @cubanitospalihue

En Argentina, los cubanitos rellenos son una golosina popular y casera, reconocida por su textura y sabor que evoca a momentos alegres. Si bien pueden conseguirse en cualquier parte del país, un pueblo bonaerense ofrece los más deliciosos.

Bahía Blanca se erigió como la cuna de los cubanitos rellenos y celebra su existencia con un evento lleno de folclore, música y actividades para toda la familia, destacando la importancia cultural del dulce en la región.

Cubanitos rellenos de dulce de leche en Bahía Blanca. Foto: Instagram @cubanitospalihue

En Bahía Blanca, se pueden encontrar cubanitos rellenos por todos lados. Algunos de los locales que los ofrecen son Cubanitos Palihue (en Cerrito y Kennedy, Rosales 998 y Caronti 176), De la Bahía (Nicolás Levalle 1735), y Delicias Cubaneras (en Pilmaiquén 78 y Urquiza 1150).

Tanto es así que esta localidad es hogar de la Fiesta del Cubanito. Este año, la tercera edición se realizará el 27 y 28 de septiembre, con feria, espectáculos y la tradicional competencia para elegir al cubanitero del año.

La jornada del sábado 27 funcionará en formato feria, con puestos gastronómicos y carritos cubaniteros, mientras que el domingo 28 se sumarán shows musicales de bandas locales y actividades recreativas.

Cubanitos rellenos de dulce de leche en Bahía Blanca. Foto: Instagram @cubanitospalihue

Uno de los puntos más esperados será el concurso de cubanitos, que premiará en distintas categorías: clásico, bañado, innovación y cubanito helado, incorporado en la edición pasada. El jurado evaluará sabor, originalidad y presentación, y al finalizar se entregará el título de Cubanitero del Año. En 2023 y 2024 el máximo galardón fue para Cubanitos de la Bahía, que se consagró bicampeón.

Receta para hacer cubanitos con dulce de leche caseros

Ingredientes:

Para el hojaldre : 250 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla fría, 120 ml de agua fría, 1 pizca de sal.

Para el relleno: Dulce de leche (cantidad necesaria, aproximadamente 300 gramos)

Instrucciones: