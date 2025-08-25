Ni enero ni febrero: cuál es el mes ideal para viajar a Brasil y disfrutar de unas buenas vacaciones

Con playas paradisíacas y un cambio favorable, el país vecino se perfila como destino ideal para los argentinos. Te contamos lo esencial para elegir el mejor momento para visitarlo.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Aunque es difícil determinar cuál es la época ideal para viajar a Brasil, ya que ciudades como Río de Janeiro tienen un encanto único en cada temporada, existen algunas características que pueden ayudarte a elegir el mejor mes para tus vacaciones.

Si te fuiste de vacaciones a Brasil y no llovió ningún día, la realidad es que tuviste mucha suerte. El país carioca tiene un clima tropical, lo que significa que es común que llueva de manera intensa durante un corto período y luego salga el sol. Estas precipitaciones rápidas se deben a la humedad del aire caliente y a las corrientes de viento que generan tormentas cortas pero fuertes.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Para quienes buscan playas de ensueño y una vida nocturna vibrante, el país vecino es el destino perfecto esta temporada. Desde Río de Janeiro hasta Florianópolis, Brasil ofrece opciones para todos los gustos: algunas playas invitan a la tranquilidad y al descanso, mientras que otras destacan por su movimiento y su intensa vida nocturna. Ahora bien, ¿cómo saber que fecha elegir?

Cuál es la mejor época para viajar a Río de Janeiro

En ese contexto, @rioparaargentinos, la cuenta de Instagram que ofrece información para viajeros y está a cargo de los argentinos Carlos Velazco y Nati Cúneo, detalló qué ocurre en cada época del año en la gran ciudad carioca, ayudando a decidir cuál es el mejor momento para visitarla.

Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Canal26.com

Si bien Río se puede disfrutar en cualquier temporada, ellos destacan cómo se sienten los distintos momentos de la ciudad:

Noviembre a marzo: temporada alta. Es verano, por lo que hace mucho calor y el clima puede ser incierto: hay días de sol intenso y también días de lluvia, incluyendo las típicas lluvias de verano por la tarde.

Abril, mayo y junio: meses ideales para conocer Río. La ciudad está más vacía, con temperaturas agradables y poca lluvia. Además, todavía se puede disfrutar de la playa.

Julio y agosto: también son una buena opción. Los días son un poco más cortos y las vacaciones de invierno hacen que algunos lugares estén más concurridos, pero igualmente se puede disfrutar de la playa.

Septiembre y octubre: primavera en Río. Meses impredecibles, con días hermosos, considerados los más lindos del año, y también la posibilidad de que se presenten secuencias de días lluviosos.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Por eso, si el objetivo es disfrutar de Río de Janeiro sin las multitudes de la temporada alta y aprovechar tanto las playas como la ciudad, los mejores meses suelen ser abril, mayo y junio. Durante este período, la ciudad está más tranquila, las temperaturas son agradables y la probabilidad de lluvias es baja.