Queda en Liniers y no es El Ferroviario: cuánto sale la “selección de carnes” en la parrilla favorita de los futbolistas

Este restaurante combina carnes de pastura natural, cortes de alta calidad y un sommelier especializado, convirtiéndose en un destino gastronómico elegido por los porteños.

Parrilla "Viejo Patrón", en Liniers. Foto: Instagram / viejopatronrestogrill.

En la Ciudad de Buenos Aires abundan las parrillas, pero pocas logran combinar calidad, atención al detalle y exclusividad como lo hace “Viejo Patrón”, en Liniers. ¿Su rasgo distintivo?: un sommelier de carnes que garantiza la excelencia de cada corte.

El fundador del lugar, Julio Gagliano, no solo dirige el restaurante, sino que es uno de los primeros en el mundo en certificar oficialmente su expertise como sommelier de carnes, avalado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Su presencia asegura que la carne que llega a la parrilla sea más saludable y sabrosa, proveniente de vacas criadas a campo abierto y alimentadas con pastura natural.

Parrilla "Viejo Patrón", en Liniers. Foto: Instagram / viejopatronrestogrill.

El reconocimiento del lugar creció con el tiempo, convirtiéndose en un destino frecuente de figuras del fútbol como Carlos Tévez, “Turco” García, Oscar Ruggeri, Thiago Almada, Hernán Crespo, Diego Martínez y Rubén Darío Insúa, entre otros.

Cuánto sale la “selección de carnes” del sommelier y qué otras opciones hay para compartir

El plato estrella para compartir es la “Selección del Sommelier”, pensada para tres personas, que incluye lomo, bife de chorizo, cuadril y punta de asado, acompañado con ensalada y papas fritas, con un valor de $62.500.

Parrilla "Viejo Patrón", en Liniers. Foto: Instagram / viejopatronrestogrill.

Para dos personas, las opciones más destacadas son:

Costillar braseado con papas cuña y criollas: $41.700.

Bife de chorizo mariposa: $55.200.

Vacío del fino en manta con papas cuña, ensalada mixta y chimichurri: $61.500.

Entraña entera: $50.900.

Asado especial del centro, es decir, tira de asado con 5 costillas: $52.200.

Todas las propuestas vienen acompañadas de guarnición.

Parrilla "Viejo Patrón", en Liniers. Foto: Instagram / viejopatronrestogrill.

Además de carnes, el menú ofrece pastas y minutas variadas, junto con entradas gourmet como provoleta con rúcula y nueces fritas ($14.500), burrata con pesto y focaccia ($19.500) y buñuelos de espinaca con fondue de tomate y queso sardo ($10.500).

Los cortes provienen del mismo frigorífico que abastece a restaurantes de lujo como “Elena”, en el Four Seasons, garantizando la calidad de los animales y el nivel de excelencia que distingue al lugar.

Parrilla "Viejo Patrón", en Liniers. Foto: Instagram / viejopatronrestogrill.

Cómo llegar a “Viejo Patrón”

El restaurante “Viejo Patrón” se encuentra en Avenida Larrazábal 500, esquina Patrón, en Liniers (CABA). Está abierto todos los días, al mediodía y a la noche, y se pueden realizar reservas por WhatsApp al 11-3062-3572.