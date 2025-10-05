Llega un festival cervecero con entrada gratuita: al aire libre, con música en vivo y a pocos minutos de CABA

El evento tendrá lugar el próximo fin de semana largo en Buenos Aires, con diversas propuestas gastronómicas. Dónde se realizará y qué días, en la nota.

Cervezas. Foto: Pexels.

El aumento en la temperatura y la llegada de la primavera hace que el escenario sea ideal para disfrutar de una cerveza al aire libre. En este contexto, se anunció la llegada de un festival cervecero que coincide con el fin de semana largo, además de que tiene el gran atractivo de que la entrada es libre y gratuita.

Se trata del Festival Cervecero de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El evento en cuestión se llevará adelante en el Parque Irigoyen, ubicado en Av. 25 de Mayo y la colectora de la Av. General Paz. Su ubicación hace que esté a muy pocos metros de la Ciudad de Buenos Aires.

Festival Cervecero de San Martín. Foto: San Martín

La celebración comenzará el próximo viernes 10 de octubre, jornada que será feriado en Argentina. Además, se extenderá hasta el domingo 12, con distintas propuestas. Las tres jornadas comenzarán a las 12, con una gran variedad gastronómica.

Uno de los puntos fuertes es que la entrada será libre y gratuita, ideal para poder disfrutar adentro de los distintos food trucks de marcas locales que ofrecerán sus productos. Además de una importante oferta en cervezas, también se podrá comer, con opciones veganas y distintos platos.

“Vas a poder conocer a los mejores productores de cerveza artesanal de la ciudad”, prometieron desde la organización del evento, que ya se celebró en otras oportunidades dentro del partido bonaerense. Habrá opciones para todos los bolsillos en el predio que será asignado para este evento.

Llega un festival cervecero a Buenos Aires. Foto: Freepik

La música en vivo será uno de los puntos fuertes del Festival Cervecero de San Martín. Entre distintos grupos locales y bandas tributo, el plato fuerte del viernes serán Los Parraleños (21:30), el sábado Iluminará La Nueva Luna (21:30) y el domingo Karicia (17:30).

Cómo llegar al Festival Cervecero de San Martín

El Festival Cervecero de San Martín se celebra entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre en el Parque Yrigoyen. El sitio se encuentra sobre la colectora de la General Paz, por lo que facilita su llegada.

En auto

En caso de viajar en auto, se puede tomar la General Paz y bajar en Miguelete si viene en dirección a Puente La Noria, mientras que, si viaja en dirección a Avenida Lugones, puede bajar en San Martín, seguir unas cuadras por colectora y cruzar el puente en dirección a la izquierda sobre Av. 25 de Mayo.

En colectivo

Para llegar al Parque Yrigoyen en colectivo, hay distintas opciones. Los colectivos que pasan por las cercanías son el 110, 117, 169, 28 y 21. Más opciones, aunque con paradas un poco más lejanas son 176, 161, 78, 87 y 123.

En tren

Una opción clave es el tren Mitre, que tiene su estación Miguelete a muy pocas cuadras del Parque Yrigoyen. Cabe aclarar que este sitio está únicamente en el ramal que une a José León Suárez con Retiro.