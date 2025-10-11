Vacaciones en Brasil: cuál es la playa paradisíaca donde podés nadar junto a los delfines

Se trata de un balneario con aguas tranquilas, acantilados rojizos y un ambiente natural que atrapa a los turistas. Dónde queda.

Baía dos Golfinhos Foto: https://pipa.com.br/

Las playas de Brasil son de los destinos favoritos para los argentinos, no solamente porque se conocen otras culturas y paisajes, sino también porque el mar allí es inigualable: desde aguas cristalinas hasta peces de colores, hay todo para disfrutar de unas vacaciones en familia llenas de aventura.

Los premios de este verano se lo llevará una playa ubicada en el municipio de Tibau do Sul, en el estado de Rio Grande do Norte. Allí, Baía dos Golfinhos se presenta como uno de los rincones más fascinantes del nordeste brasileño. A solo 80 kilómetros al sur de Natal, este balneario enamora con sus aguas tranquilas, acantilados rojizos y una riqueza natural que lo convierte en un destino imperdible para quienes buscan descanso, aventura y conexión con la fauna marina.

Baía dos Golfinhos Foto: https://pipa.com.br/

Pero lo que realmente distingue a este paraíso tropical, es la posibilidad de nadar junto a los delfines en su hábitat natural. Lejos de un espectáculo que se puede ver desde la costa, aquí los animales se acercan por voluntad propia a la orilla, creando momentos mágicos e inolvidables para los visitantes.

Baía dos Golfinhos: un paraíso para disfrutar de la playa y de todo su esplendor

Si bien nadar con delfines y hacer avistaje de la fauna marina es el atractivo principal de Baía dos Golfinhos, también ofrece un sinfín de actividades al aire libre: allí se puede practicar snorkel en aguas cristalinas, explorar senderos naturales o remar en kayak rodeado de acantilados y vegetación tropical.

Baía dos Golfinhos Foto: https://pipa.com.br/

Para quienes prefieren la contemplación, hay varios miradores distribuidos a lo largo de la zona que regalan panorámicas impactantes del océano Atlántico, especialmente durante el atardecer.

Cabe destacar que Baía dos Golfinhos forma parte de un área protegida debido a su enorme biodiversidad, lo que garantiza un entorno cuidado y una experiencia respetuosa con el medio ambiente.

Aquí, la convivencia armoniosa entre turistas y naturaleza es uno de los mayores valores del destino. Por otro lado, este lugar es ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad y volver a poner los pies sobre la tierra.

Baía dos Golfinhos Foto: https://pipa.com.br/

Cómo llegar a Baía dos Golfinhos

Desde Argentina, la ruta más común para llegar es tomar un vuelo hasta San Pablo o Río de Janeiro, y desde allí conectar hacia Natal. Una vez en esta ciudad del noreste, se deben recorrer unos 80 kilómetros por carretera hasta Pipa, el famoso destino donde se encuentra esta playa.

La mejor manera de llegar es en auto, lo que permite recorrer la zona con mayor libertad, aunque también existen servicios de buses o traslados privados que cubren este trayecto.