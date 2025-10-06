Verano 2026: cuánto sale vacacionar en Brasil y Aruba, comparado con los destinos argentinos de Bariloche, Mendoza y Salta

Los precios de los paquetes turísticos revelan las diferencias entre viajar al exterior y disfrutar de los principales destinos nacionales.

Aruba, un destino cada vez más elegido por los argentinos. Foto: Unsplash.

Cada verano, los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar suelen ser las principales opciones turísticas del país o Brasil. Sin embargo, las consultas para vacacionar en Aruba se quintuplicaron en las últimas semanas.

Del 2 al 9 de enero de 2026, los argentinos que decidan descansar en un all inclusive de la isla caribeña requerirán de $3.564.812 o US$2678,29. Mientras, en febrero, el destino es más accesible y se necesita un presupuesto de $2.595.848.

En caso de comprar el aéreo por separado del hotel, sin necesidad de un paquete, cabe destacar que Aerolíneas Argentinas informó que ofrecerá una ruta temporal a Aruba entre el 1º de enero y el 28 de febrero. Los pasajes tienen un valor de US$799 más los impuestos.

Cuánto cuesta viajar a Brasil en el verano de 2026

Aunque el interés por viajar a Aruba aumentó en las últimas semanas, las playas de Brasil siguen siendo una de las opciones favoritas por los argentinos. Tanto que las búsquedas para viajar entre enero y febrero de 2026 crecieron 35% en las últimas cuatro semanas, en comparación al mismo período del año pasado, con Maceió, Búzios, San Pablo, Río de Janeiro y Florianópolis como los destinos más buscados.

Brasil, un destino tentador para los argentinos. Fuente: Turismo Florianópolis

Con respecto a los precios, los destinos como Florianópolis o Búzios se ubican entre $1.447.193 y $1.724.682 promedio por persona para viajar del 2 al 9 de enero. Los paquetes incluyen vuelo directo ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

En caso de viajar a Río de Janeiro en febrero, un paquete por 7 noches (del 8 al 15) inicia en $1.400.524 por adulto. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

Una opción más económica es volar a Maceió. Para la misma semana, se necesitan al menos $1.368.837 por persona. El paquete incluye vuelo con escala ida y vuelta, alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis.

Cuánto cuesta veranear en Bariloche, Mendoza y Salta

Viajar a San Carlos de Bariloche requiere una inversión de aproximadamente $1.359.207 por persona, incluyendo el vuelo directo y la estadía en un hotel tres estrellas con desayuno. Este destino patagónico, uno de los más elegidos por los turistas nacionales e internacionales, combina paisajes únicos con una amplia oferta de actividades durante todo el año.

Bariloche, un lugar único. Foto: Turismo Bariloche

En cambio, una escapada a Mendoza durante el verano resulta más económica, con un costo mínimo de $425.960 por persona. El paquete, pensado para dos viajeros, contempla vuelo, alojamiento y desayuno. Es una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la gastronomía local, los viñedos y los paisajes de montaña sin realizar un gran gasto.

Por su parte, un viaje a Salta implica un presupuesto mayor. Se estima un costo de $1.781.105 por persona, mientras que para un grupo familiar conformado por dos adultos y dos menores el total asciende a $2,5 millones. El paquete incluye el traslado aéreo y la estadía en un hotel, ofreciendo la posibilidad de explorar uno de los destinos más representativos del norte argentino.