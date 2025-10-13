Una ciudad de Brasil comenzará a cobrar tasa a turistas a partir de enero de 2026: de cuál se trata y cuáles serán los valores

La medida busca regular el flujo de visitantes, mejorar la movilidad y proteger las zonas costeras. El cobro se implementará de manera electrónica, mediante lectura automática de patentes, sin peajes ni controles presenciales.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 13 de octubre de 2025, 23:01
Porto Seguro, Bahía (Brasil).
Porto Seguro, Bahía (Brasil). Foto: Wikipedia

Una ciudad turística de Brasil comenzará a cobrar la Tasa de Preservación Ambiental (TPA) a todos los vehículos que ingresen a su territorio.

La medida, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026, busca regular el flujo de visitantes, mejorar la movilidad y proteger las zonas costeras.

¿De cuál se trata? Se trata de Porto Seguro, en el sur del estado de Bahía. El nuevo sistema también alcanzará a los distritos de Arraial d’Ajuda, Caraíva y Trancoso.

Porto Seguro, Bahía (Brasil). Foto: Wikipedia

Según informó el Gobierno, se implementará de manera electrónica, mediante lectura automática de patentes, sin peajes ni controles presenciales.

También podría interesarte

Viajar en tren de larga distancia durante las vacaciones: la ropa y los accesorios que no pueden faltar para esta experiencia

Viajar en tren de larga distancia durante las vacaciones: la ropa y los accesorios que no pueden faltar para esta experiencia

Se vienen días de calor en la Ciudad: cómo estará el clima en Buenos Aires el resto de la semana, según el pronóstico

Se vienen días de calor en la Ciudad: cómo estará el clima en Buenos Aires el resto de la semana, según el pronóstico

Los valores diarios oscilarán entre 3 y 90 reales, según el tipo de vehículo y tiempo de permanencia. Las motocicletas abonarán 3 reales por día; los autos particulares 9,90 reales; camionetas 12,90 reales; vans 30 reales; microbuses y motorhomes 45 reales; autobuses 70 reales, y camiones o acoplados 90 reales.

Los residentes locales, los servicios públicos esenciales, el transporte urbano y los vehículos que permanezcan menos de ocho horas en la ciudad quedarán exentos del pago.

Porto Seguro, Bahía (Brasil). Foto: Wikipedia

Según el Ayuntamiento, los fondos recaudados se destinarán a obras de infraestructura, movilidad sustentable y programas ambientales.

Si bien algunos empresarios del turismo expresaron preocupación por un posible descenso de turistas, la administración municipal sostiene que la TPA “no tiene fines recaudatorios”, sino de ordenamiento y preservación.

Otras ciudades turísticas de Brasil con tasa turística

Cada año, Porto Seguro recibe más de dos millones de turistas y, de esta forma, se suma a otros destinos brasileños que adoptaron medidas parecidas, como por ejemplo: Bombinhas, Ilha Grande, Fernando de Noronha y Ubatuba.

Porto Seguro, Bahía (Brasil). Foto: Wikipedia

Durante este mes de octubre, se realiza una fase piloto sin cobro, con campañas informativas para que turistas y operadores conozcan el nuevo sistema. Según las autoridades, la tasa permitirá equilibrar el crecimiento del turismo con la calidad de vida de los habitantes y la conservación ambiental.