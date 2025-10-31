Dónde queda el balneario Marisol: cómo llegar a la playa desconocida que cautivó a Maradona

Este pueblito tiene solamente 16 calles de largo por cuatro de ancho, un camping y varias cabañas de alquiler temporario. Por qué era tan especial para el jugador.

Una de las playas desconocidas en Buenos Aires. Foto: NA

Diego Maradona, último ídolo popular, no solo cautivó a las masas dentro de la cancha, ya que también producía cariño por su carisma. En ese sentido, a cada lado que iba, generaba un fanatismo sin igual y una playa desconocida fue testigo de ello: el balneario Marisol.

Este pequeño pueblo durante la temporada de verano recibe muchos turistas de Tres Arroyos, la ciudad más cercana, pero también de varios puntos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Se encuentra ubicado en el Municipio de Coronel Dorrego y tiene solo 160 habitantes.

El Diego en Marisol Foto: Instagram @cabanasnuevavida_marisol

Cómo llegar a Marisol

En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay que tomar la ruta Nacional 3, luego desviar en la Ruta Provincial 72 y en la localidad de Oriente se agarra un camino de 22 kilómetros de ripio que deposita en esta villa balnearia.

Balneario Marisol, la playa que cautivó a Diego Maradona

Marisol es uno de los pocos destinos en los que todavía se puede pescar desde la playa en la Costa Atlántica, por lo que la mayoría de los turistas que lo visitan son pescadores, pero también varias familias alquilan una casa durante la temporada para disfrutar el sol y del mar.

El principal atractivo de Marisol es su tranquilidad: las calles son de tierra y para acceder hasta esta playa se debe tomar un camino de ripio de 22 kilómetros desde Oriente, la localidad más cercana. La ruta está en relativo buen estado y en auto se demora en recorrerla una media hora.

Entrada del balneario Marisol

Los días de Diego Maradona en Marisol

El pueblo tiene 16 calles de largo por cuatro de ancho, un camping y varias cabañas de alquiler temporario. Su tranquilidad y el hecho de estar alejado de todo provocaron que un astro futbolístico como Diego Armando Maradona eligiera esta para pasar sus vacaciones en varias ocasiones.

La primera vez que Maradona visitó la zona fue en 1983 cuando fue a un campo cercano a cazar, luego volvió en 1991 tras su paso por el fútbol italiano y en 1992 y 1994 pasó un mes entero de vacaciones junto a su esposa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina.

Maradona durante su estadía en Marisol. Foto: familia Maradona

En ese momento el balneario Marisol era todavía más rústico y alejado de lo que es ahora, y los vecinos de la zona recuerdan que Diego solía veranear allí porque “encontraba paz”.

Una de las fechas célebres de esos veranos maradonianos en Marisol se dio el 23 de febrero de 1992 cuando Maradona disputó un partido benéfico para la Unidad Sanitaria de Oriente en la cancha del club Quequén. El “10” formó un equipo junto a amigos con los que estaba veraneando y jugadores locales, que se enfrentaron a un combinado de empleados de una radio AM de Coronel Dorrego.