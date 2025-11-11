¿Te subirías?: este es el recorrido de tren más corto del mundo y solo dura 25 segundos

Facilita el traslado entre calles que están atravesadas por una colina, por lo que incluso existe la posibilidad de utilizar una escalera en vez de este tren. Sin embargo, su atractivo turístico sigue vivo, casi 125 años después de su inauguración.

Uno de los vagones del Angels Flight, dispuesto a hacer su recorrido habitual de solo 91 metros. Foto: discoverlosangeles.com

Toma solo 25 segundos recorrerlo por completo y es más que un medio de transporte: es un atractivo turístico para aquellos curiosos que quieren sentirse dentro del viaje en tren más corto del mundo.

Se trata del Angels Flight en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y cuenta tan solo con 91 metros de longitud, toda una rareza para un tren o para cualquier medio de transporte público.

Reapertura del Angels Flight en septiembre de 2017. Foto: Wikipedia.

¿Cómo es el tren más corto del mundo?

Es un funicular histórico -un sistema de transporte que combina las tecnologías de un ascensor y un ferrocarril para mover cabinas por pendientes pronunciadas, utilizando un cable de tracción que las une y las contrapesa- y conecta la calle Hill con la California Plaza, por lo que se ha vuelto muy popular en Los Ángeles, pese a que también existen escaleras para poder subir la colina.

Cómo luce hoy el Angels Flight. Foto: Wikipedia.

Por lo tanto, se sitúa en la mencionada ciudad estadounidense, entre la 3ª y 4ª calle.

Si alguien desea montarlo, tiene que abonar un dólar para hacerlo o bien 0,50 de dólar si es que se cuenta con el pase de metro en ese momento.

La alternativa a no pagar es no subirse a esta atracción turística, y si se desea cruzar la colina se lo puede hacer mediante escaleras.

La historia del Angels Flight, el tren más corto del mundo

Su historia se remonta a 1901 cuando fue inaugurado y se mantiene como una atracción turística desde hace casi un siglo y un cuarto, demostrando que no es necesario recorrer grandes distancias para despertar el interés de las personas.

Una imagen del Angels Flight a dos años de su inauguración, en 1903. Foto: Wikipedia.

Sus dos vagones con los que cuenta se llaman Olivet y Sinaí, en honor a las colinas de la Tierra Prometida. Lo que sí ofrece -pese a su escueto recorrido- son perspectivas muy llamativas de la ciudad a los visitantes y también a los lugareños.

El tren Angels Flight, en 1960. Foto: Wikipedia.

Los Ángeles, una ciudad que se ve atascada muchas veces por el tránsito y los vehículos en general, guarda un pedazo de añoranza con este tren de Angels Flight, entendiendo que viajar no solo implica recorrer grandes distancias para hacerlo.

Y si bien parece arcaico o inútil, su valor estriba en conservar un récord como el tren más corto del mundo, que le da un sin igual y un distintivo que mantiene su vigencia hasta nuestros días.