¿Te subirías?: este es el recorrido de tren más corto del mundo y solo dura 25 segundos
Toma solo 25 segundos recorrerlo por completo y es más que un medio de transporte: es un atractivo turístico para aquellos curiosos que quieren sentirse dentro del viaje en tren más corto del mundo.
Se trata del Angels Flight en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y cuenta tan solo con 91 metros de longitud, toda una rareza para un tren o para cualquier medio de transporte público.
¿Cómo es el tren más corto del mundo?
Es un funicular histórico -un sistema de transporte que combina las tecnologías de un ascensor y un ferrocarril para mover cabinas por pendientes pronunciadas, utilizando un cable de tracción que las une y las contrapesa- y conecta la calle Hill con la California Plaza, por lo que se ha vuelto muy popular en Los Ángeles, pese a que también existen escaleras para poder subir la colina.
Por lo tanto, se sitúa en la mencionada ciudad estadounidense, entre la 3ª y 4ª calle.
Si alguien desea montarlo, tiene que abonar un dólar para hacerlo o bien 0,50 de dólar si es que se cuenta con el pase de metro en ese momento.
La alternativa a no pagar es no subirse a esta atracción turística, y si se desea cruzar la colina se lo puede hacer mediante escaleras.
La historia del Angels Flight, el tren más corto del mundo
Su historia se remonta a 1901 cuando fue inaugurado y se mantiene como una atracción turística desde hace casi un siglo y un cuarto, demostrando que no es necesario recorrer grandes distancias para despertar el interés de las personas.
Sus dos vagones con los que cuenta se llaman Olivet y Sinaí, en honor a las colinas de la Tierra Prometida. Lo que sí ofrece -pese a su escueto recorrido- son perspectivas muy llamativas de la ciudad a los visitantes y también a los lugareños.
Los Ángeles, una ciudad que se ve atascada muchas veces por el tránsito y los vehículos en general, guarda un pedazo de añoranza con este tren de Angels Flight, entendiendo que viajar no solo implica recorrer grandes distancias para hacerlo.
Y si bien parece arcaico o inútil, su valor estriba en conservar un récord como el tren más corto del mundo, que le da un sin igual y un distintivo que mantiene su vigencia hasta nuestros días.