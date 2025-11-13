Cuánto cuestan los churros de Manolo en noviembre 2025, una parada obligada en Mar del Plata

Hay más de dos sucursales en donde se puede ir hasta el local a comerlos o bien está la posibilidad de pedir delivery o take away.

Manolo cuenta con tres sucursales Foto: Instagram @churrosmanolo_mardel

Hablar de Manolo es hablar de una parada obligatoria en Mar del Plata. Lo que más se destaca del local son los churros, que poseen gran variedad de gustos.

No hay nada mejor que cuando llega la hora de merendar en la playa y los churros son los protagonistas, sin duda. Pueden ser bañados en chocolate, con o sin azúcar y con distintos rellenos, pero cualquiera de todas sus variantes son una delicia.

Churros de Manolo, un clásico marplatense Foto: Instagram @churrosmanolo_mardel

Cuánto salen los churros en Manolo de La Costa

Vienen en diferentes gustos, rellenos, sin relleno o una combinación entre ambos. Hay opciones de meriendas con productos dulces como una torta Manolo, entre otras cosas.

En Mar del Plata, hay más de dos sucursales en donde se puede ir hasta el local a comerlos o bien está la posibilidad de pedir delivery o take away. Acá, uno por uno, los precios:

Precios de los Churros Rellenos Manolo

Dulce de Leche/ Pastelera/ Chocolate - $2.000

Churros Simples Manolo sin relleno - $2.000

Chocolate Español/ Chocolate Artesanal de contextura espesa - $7.000

Chocolate Artesanal de contextura espesa, chocolate Frances, Chocolate Artesanal de contextura liviana - $7.000

Chocolate con crema - $7.800

Chocolate mini - $6.100

Chocolate en Jarrita - $6.700

Locales de Manolo

Rivadavia 2371

Alem 3980

Castelli 15

La sucursal frente al mar de Manolo Foto: Instagram @churrosmanolo_mardel

Un clásico que trasciende generaciones

Más allá del costo, los churros siguen siendo una de las estrellas indiscutidas del verano marplatense. Es común ver largas filas de turistas ansiosos por llevarse una docena recién hecha para compartir en la playa o en sus alojamientos, lo que demuestra que no solo forma parte de la identidad de la ciudad, sino también es un símbolo del verano argentino.

Manolo, representa a una familia cuya tradición en la fabricación y venta de Churros se remonta al año 30 del siglo pasado.

Manuel Benito y Claudia Ortiz, sus fundadores, formaron una familia que se desarrolló en nuestras costas. En Mar del Plata, Pablo Santurian y Manuela Benito, se establecieron en 1980 para dar inicio al proyecto que hoy es Manolo en Mar del Plata. Hoy, sus continuadores, nos sentimos orgullosos de nuestra tradición, y nos proyectamos al futuro, felices de recibir a clientes y amigos en nuestras instalaciones.

Otras opciones de churros para comer en la Costa Atlántica

No importa el clima que haga, con frío o calor, esta tradicional comida es la favorita de los argentinos en la costa y, las tres playas en donde se pueden comer los más ricos son:

Miramar.

Pinamar.

San Bernardo.

Ahora bien, al momento de elegir los mejores churros, el portal Viajando recomienda estos tres lugares:

Marion Miramar:ubicado en la calle 14 N.º 1310, Miramar. Este emprendimiento familiar ofrece churros rellenos de dulce de leche, con crema pastelera o membrillo. Además, también se puede elegir la opción de pedirlos simples o bañados en chocolate.

Churros. Foto: Freepik

Punto Churro: ubicado en Intermedanos al 901, en Pinamar, este parador ofrece churros para todos los gustos: simples, bañados o rellenos. Además, es un lugar con un cuatriciclo que recorre los médanos y lleva los churros calentitos a los clientes.

La Churrería: ubicada en Querini 118, en San Bernardo, ofrece churros salados, con parmesano, roquefort y cheddar o, rellenos con dulce de leche y crema pastelera. Los dulces se pueden pedir bañados en chocolate.