La región ideal de Chile para hacer compras antes de Navidad y Año Nuevo: las promociones de sus shoppings y outlets

La diferencia cambiaria y las ofertas de temporada se presentan como un imán para atraer turistas argentinos. Celulares, ropa deportiva y productos tecnológicos conforman la lista de artículos preferidos.

Shopping de Viña del Mar, Chile.

En un marco de inestabilidad económica en el país, Chile se presenta como el destino ideal de los argentinos para hacer compras en el exterior. Justamente, en el país trasandino se consigue calzado, ropa y productos tecnológicos a precios increíbles.

Frente a este panorama, y en la previa de Navidad, la región de Coquimbo se consolida como un atractivo imán de turistas argentinos, quienes aprovechan la diferencia cambiaria y las ofertas de temporada.

Turistas haciendo compras en shopping de Chile. Foto: Reuters.

El tipo de cambio es una ventaja clave. Con el dólar en Chile a 940 pesos chilenos, y el dólar oficial argentino en $1.445, los precios finales resultan mucho más convenientes al pagar con tarjeta de crédito.

“ Por ejemplo, si se usa el dólar oficial, un producto de 10.000 pesos chilenos equivale a unos $15.372 argentinos.

Entre los artículos más buscados por los turistas argentinos figuran: celulares, indumentaria deportiva y productos de marcas internacionales que cuestan hasta el doble en la Argentina.

Según indicaron, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB ronda los $2.380.000 argentinos, mientras que un Galaxy A36 5G cuesta unos $430.000.

Un iPhone 17 Pro Max de 256 GB ronda los $2.380.000. Foto: Reuters.

En calzado, unas zapatillas Adidas running se consiguen por $99.900 argentinos, y las clásicas Converse rondan los $123.000. H&M ofrece camisas desde $10.000 y jeans por $18.400, entre otras ofertas.

Los outlets ofrecen grandes descuentos

El Patio Outlet Peñuelas, ubicado entre Coquimbo y La Serena, concentra marcas como Dockers, Levi’s, Reebok y Rosen. Allí, los precios pueden ser hasta un 60% más baratos que en Buenos Aires.

Los buzos Levi’s con 50% de descuento cuestan $33.800, mientras que jeans de primera marca se consiguen desde $12.000. Las remeras se encuentran por $6.100 argentinos y los plumones Cannon van desde $33.200.

Patio Outlet Peñuelas. Foto: 24horas.

Los comercios ajustan sus estrategias para atraer turistas, con degustaciones gastronómicas, eventos musicales y horarios extendidos.

De esta manera, Coquimbo se presenta como el destino comercial ideal para hacer turismo de shopping en Chile, ofreciendo una amplia oferta de productos, cómodas cuotas y rebajas constantes de precios.

Tres lugares imperdibles de Chile para conocer

Santiago de Chile

La capital chilena tiene un gran patrimonio histórico con una modernidad que se expresa en su imponente arquitectura y propuesta turística. Lugares como la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana y el Palacio de La Moneda le dan a la ciudad una dinámica única llena de historia y arte que es apreciada por los viajeros de todo el mundo.

Además, Santiago tiene grandes paseos como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural La Moneda. Además, cuenta con dos cerros en plena ciudad le dan un marco ideal para disfrutar tanto de la vorágine urbana como de espacios verdes ideales para caminar y relajarse.

Para quienes prefieren hacer turismo de compras, el Mall Parque Arauco es el destino favorito, en dónde se puede pasear por sus pisos y comprar cualquier tipo de productos en el lujoso barrio de Las Condes.

El país de Sudamérica con el mejor sistema de salud de la región. Foto Pexels

Desierto de Atacama

Se trata de uno de los lugares más áridos del mundo y se extiende por el norte chileno, ofreciendo un espectáculo natural incomparable. Sus paisajes incluyen dunas, salares y géiseres que crean un escenario casi extraterrestre, destacándose el Valle de la Luna con sus formaciones rocosas únicas.

Este lugar atrae a los amantes de la astronomía, gracias a sus cielos despejados y el imponente observatorio reconocido a nivel internacional. El contraste entre el paisaje desértico y los oasis donde florece la vida silvestre complementa la experiencia de los turistas que pretenden disfrutar de las aguas termales y el senderismo por el Parque Nacional Llanos de Challe.

Valparaíso

Se trata de la llamada “Joya del Pacífico”, que sorprende con su singular geografía de colinas empinadas y calles irregulares. Su centro histórico fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y enamora a los turistas por sus casitas multicolores y murales callejeros que transforman la ciudad en un gran museo al aire libre.