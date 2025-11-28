Los mejores sándwiches de Buenos Aires: dónde queda el mítico café que suma una nueva sucursal en pleno corazón porteño

Se trata de una referencia ineludible del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que se expande a otros barrios para seguir sumando a la magia de los sándwiches.

Paulin Cafe Foto: Instagram @famosopaulin

Desde el año 1988, el mítico Café Paulin se convirtió en uno de los preferidos de los turistas y locales que recorren el microcentro porteño. Con los años, se ganó la fama por tener los “mejores sándwiches de Buenos Aires”. Con sus platos abundantes pero accesibles, se consolidan cada vez más en el mercado gastronómico.

De hecho, el mejor sándwich de la ciudad fue tan famoso que ahora los dueños del local abrieron otra sucursal de Paulin Café, más precisamente en la avenida Corrientes al 1838, a tan sólo unos metros del restaurante histórico, que se encuentra en la calle Sarmiento al 600.

Paulin es históricamente un punto de encuentro de muchos que trabajan en el centro, ya que se encuentra rodeado de oficinas y locales de ropa, pero en el último tiempo también ganó fama en las redes sociales. Es que sus sándwiches se hicieron virales por dos motivos.

Paulin Cafe Foto: Instagram @famosopaulin

Por un lado, por lo abundante de su contenido. Por otro, por la manera en que se “sirven”: es que los cocineros tiran desde una punta de la barra el plato con el sándwich recién hecho para que lo reciban los mozos y lo entreguen a los comensales.

Fue gracias a que se hizo viral TikTok que cada vez más comensales se acercaron al lugar, llegando a formar interminables filas para poder entrar al local y probar los sándwiches XL que ofrece la carta.

Paulin Cafe Foto: Instagram @famosopaulin

Cuánto sale ir a comer al nuevo local de Paulin Café

El nuevo local se encuentra en la avenida Corrientes, a metros de Callao y fue llamado “Paulin Resto”, y ya brinda servicio desde las 8 de la mañana, para quienes quieran desayunar un buen café porteño, con un horario de cierre a la medianoche.

Paulin Cafe Foto: Instagram @famosopaulin

“Somos el nuevo Paulin: los mejores sandwiches XXL de la ciudad y el brunch más tentador para compartir con amigos”, indica la publicación de Instagram del nuevo local. Pero ¿Cuánto sale ir a comer allí? Los mejores puntuados son los siguientes:

Mediterráneo de Pollo: $14.300

Mediterráneo de crudo: $19.500

Tortilla especial: $15.900

Peceto completo: $21.500

Milanesa completa: $21.800

Suprema Paulin: $18.100

Tostado mixto: $11.700

Jamón cocido y queso: $12.400

Salame y queso: $12.100

Entre las oficinas, los turistas y los fanáticos de la comida XL que vieron sus platos por TikTok, Paulin Café proyecta su comida a un público con un paladar simple, pero sin engaños, convirtiéndose en uno de los clásicos del microcentro, ya sea para degustar de paso, a la salida del teatro, o en una reunión post trabajo.