Fiesta del Omelette Gigante en Pigüé: cuándo será, cómo llegar y qué actividades gratuitas habrá

La receta con 25 mil huevos se realizará en un disco comunitario de cuatro metros de diámetro. Una vez finalizado, los organizadores reparten porciones individuales a los turistas sin costo. Este año también habrá una opción apta para celíacos. Todos los detalles, en la nota.

26° edición del “Omelette Gigante de Pigüé”. Foto: Instagram @omelettepigue

Diciembre puso primera y junto con él llegan las fiestas de fin de año. Mientras las personas organizan las compas de Navidad y Año Nuevo, un fin de semana largo aparece en el calendario para disfrutar de una escapada antes de de terminar el 2025 y un viaje al sur bonaerense pica en punta para vivir una fiesta popular con historia gastronómica.

Se trata de la 26° edición del “Omelette Gigante de Pigüé”, que reúne a vecinos y recibe a miles de visitantes cada primer domingo de diciembre para disfrutar una preparación monumental, acompañada de actividades culturales y gastronómicas cargadas de tradición.

Fiesta del Omelette gigante. Foto: Redes sociales

¿Cuándo es y qué hacer en el evento del Omelette Gigante en Pigüé?

En esta ocasión, la celebración se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, que se encuentra dentro del fin de semana largo por el lunes 8, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María. Además, la festividad será parte de los festejos por el 141 aniversario de la ciudad.

La impresionante preparación a cargo de los Caballeros de la Cofradía tendrá lugar en el Parque Municipal de la ciudad con raíces franco-argentina y comenzará a las 11 de la mañana.

La fiesta del Omelette Gigante tiene la particularidad de preparar la receta con 25 mil huevos en un disco comunitario de cuatro metros de diámetro. Una vez finalizado, los organizadores reparten porciones individuales a los turistas de manera gratuita.

26° edición del “Omelette Gigante de Pigüé”. Foto: Instagram @omelettepigue

También habrá porciones sin gluten, que se realizarán en una sartén especial con 1.000 huevos, destinada a personas con celiaquía.

Según señaló el medio Suárez al Día, las donaciones de insumos provienen de Granja San Miguel (huevos), Molino Cañuelas (aceite y harina), Verdulería La Amistad (verduras), Distrigüé (jamón) y Panadería La Primavera (panes gigantes), entre otras empresas que acompañan la propuesta.

Qué actividades ofrece el evento

Paralelamente a la tradicional preparación del Omelette, el evento ofrece:

Feria de emprendedores.

Exposición rural y comercial.

Paseo gastronómico.

Paseo de artesanos.

Cierre musical con la banda de cumbia Amar Azul.

26ª edición del Omelette Gigante en Pigüé. Foto: Instagram @munisaavedrapigue

Dónde queda y cómo llegar a Pigüé

Ubicada a 580 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, al pie de las sierras de Cura Malal, Pigüé es conocida por su tranquilidad, su paisaje serrano y su tradición vinculada a recetas europeas adaptadas al gusto regional. Es en este contexto que en su calendario cultural incluye actividades rurales, gastronomía típica y encuentros comunitarios que atraen a familias y viajeros.

Cómo llegar desde Buenos Aires a Pigüé

Para viajar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la ruta más directa desde el Obelisco es tomar la Autopista 25 de Mayo, empalmar con la Dellepiane, seguir por la Richieri y continuar por la Autovía Ezeiza–Cañuelas, para luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta arribar a Pigüé.

El trayecto atraviesa localidades como: Lobos, Saladillo y Bolívar, donde se ingresa a la Ruta Provincial 65 para pasar por Daireaux hasta el cruce de la RN N°33 a la altura de Guaminí donde se transitan los últimos 77 kilómetros.

Es por ello que el recorrido es ideal para detenerse y conocer estancias, lagunas, museos regionales y paisajes rurales característicos de la provincia de Buenos Aires.