El restaurante que sorprende con una fusión irresistible: dónde probar milanesa con pastas en un mismo plato

Este lugar tiene dos sucursales y se destaca por su menú exquisito y a precios accesibles. Dónde queda y cómo llegar.

Para los fanáticos de las milanesas XXL, un restaurante de Tapiales —con sucursal también en Villa del Parque— se destaca por ofrecer porciones realmente abundantes de milanesas, y que son ideales para compartir entre hasta cuatro personas.

Se trata de La Casona, un restaurante con estilo bodegón ubicado en M. Altolaguirre 307, Tapiales, que además cuenta con una sede en Av. Álvarez Jonte 3584, Villa del Parque. El lugar no solo atrae por su menú amplio y precios accesibles, sino también por su ambiente cálido y la atención amable que lo caracteriza.

Un deleite para los paladares: cuál es la propuesta gastronómica más destacada

El plato más destacado de La Casona es la milanesa, que va desde la clásica con guarnición a elección hasta La Caprichosa XXL para compartir:

Milanesa a caballo (Milanesa con 2 huevos y papas fritas): $ 18.000

Milanesa napolitana (Milanesa con jamón, salsa de tomate, mozzarella y guarnición a elección): $ 20.000

Milanesa con Fusilli a la carbonara (Milanesa con fideos fussili a la carbonara): $ 22.000

Milanesa Rúcula y parmesano (Milanesa gratinada con queso parmesano, rúcula y tomates secos): $ 22.000

Milanesa 3 estaciones XXL (Milanesa gigante, una parte de napolitana, otra parte de cheddar, panceta y verdeo acompañada de papas fritas a caballo): $ 45.000

Milanesa Super XXL (Milanesa gigante, una parte napolitana con dos huevos fritos, otra con queso gratinado, cebolla caramelizada y panceta, acompañada con papas fritas): $ 45.000

Pique a lo macho de milanesa XXL (Base de papas fritas, tiras de milanesa de carne y pollo con salchichas salteadas con cebollas y morrones, rodajas de tomate y huevo frito): $ 45.000

La Caprichosa XXL (Milanesa gigante de napolitana - peperonni - doble queso, sobre colchón de papas fritas para compartir): $ 48.000

Además, para los amantes de la carne, también tienen en su menú matambre al verdeo, pechuga parisiene, bondiola tiernizada a la riojana, parrilla completa, pastas y los clásicos postres como flan mixto, chocotorta, tiramisú, postre Dubai, entre otras opciones.

Los comensales que ya lo visitaron lo describen como un lugar con “muy muy buena atención”, y describieron la comida como “súper abundante y deliciosa”, cargada de tradición y autenticidad.

La Casona se consolida como una opción ideal para quienes buscan comer abundante y a buen precio, y en uno de los barrios más destacados de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a La Casona en Tapiales desde el Obelisco

Para llegar a La Casona desde el Obelisco, la opción más práctica es combinar subte con la Línea Belgrano Sur, que llega a la Estación Tapiales. Desde allí, solo resta caminar unas cuadras hasta la dirección.

También se puede llegar en colectivo con distintas combinaciones que conectan el centro con La Matanza, aunque el viaje suele ser más largo. En auto, el recorrido es directo y demora entre 20 y 30 minutos, según el tránsito.