La joyita oculta de Villa Luro: el bodegón con platos abundantes y precios que no duelen

Los bodegones se volvieron tendencia en el último tiempo gracias a sus platos con sabor bien casero y a su estilo relajado.

El Bodegón de Villa Luro. Foto: Instagram/bodegon_villa_luro

Para los amantes del buen comer y los platos abundantes, hay un bodegón en CABA que se destaca por su amplio menú y sus precios accesibles. Se trata de El Bodegón de Villa Luro, ubicado en pleno corazón del barrio y reconocido por ser una verdadera joyita gastronómica.

Este restaurante, ubicado en Av. Rivadavia al 9800, sirve unas milanesas que asombran por su tamaño y te sumergen en el recuerdo. Si bien el lugar no es tan grande como suelen ser otro tipo de bodegones, es acogedor, con un estilo bien porteño y los mozos son cálidos y serviciales, según las reseñas que recibió el lugar.

El Bodegón de Villa Luro. Foto: Instagram/bodegon_villa_luro

El Bodegón de Villa Luro: comida abundante, precios accesibles y sabores exquisitos

Además de su plato de milanesa gigante acompañado de una lluvia de papas fritas, también ofrece “Las Sugerencias del Chef”, que es lo más destacado de la casa:

Bife de la casa: $29500

Bondiola rellena con Salsa de Barbacoa: $21900

Cazuela de Pollo: $13900

Costillitas de Cerdo a la Riojana: $21500

Lomitos a la Mostaza: $27500

Peceto a la Portuguesa con Puré: $21900

Peceto a la Mostaza: $21900

Peceto a la Napolitana: $21900

Tapa de Nalga al horno con Papas al horno: $18900

Pollo deshuesado y trozado a la Provenzal o al Ajillo: $15900

Pollo al horno con Papas al horno: $12900

Milanesa a la Bárbara: $20900

Milanesa a la Fugazzeta: $20900

Suprema de Pollo a la Riojana: $20900

Suprema de Pollo a la Fugazzeta: $20900

Mollejitas al Verdeo / Crema Verdeo / Crema de Limón: $28000 / $29000

Este tipo de bodegones tomó gran relevancia en el último tiempo gracias a su combinación de calidez, barrio y tradiciones gastronómicas argentinas.

El Bodegón de Villa Luro abre sus puertas de martes a sábados tanto al mediodía como a la noche, mientras que los lunes solo al mediodía y los domingos permanece cerrado.

El Bodegón de Villa Luro. Foto: Instagram/bodegon_villa_luro

Por su parte, los comensales dejaron reseñas en Google Maps y la gran mayoría son positivas, destacando la comida y la atención de los mozos.

“La comida es casera y abundante, preparada al momento, y los dueños están siempre atentos al servicio”, “La comida bien, tengo que destacar que la atención fue muy buena y los platos son muy abundantes”, “Todo lo probé las veces que fui fue rico. La milanesa es si o si para compartir y muy buena”, “Que buen bodegón!!!! Fuimos el sábado al mediodía, entramos justo, detrás nuestro ya había más de 8 personas para entrar”, “Recomendable! Llegamos y estaba lleno, esperamos 15 minutos aprox. y entramos. Nos atendieron enseguida, los menús son para compartir, excelente calidad”, son algunos de los comentarios.

El Bodegón de Villa Luro. Foto: Instagram/bodegon_villa_luro

Cómo llegar desde el Obelisco hasta el bodegón

Para ir desde el Obelisco hasta El Bodegón de Villa Luro existen varias alternativas de transporte público que permiten llegar de forma rápida y sencilla. La zona se encuentra en el límite entre los barrios de Villa Luro y Liniers.

Una de las opciones más directas es tomar colectivos que parten desde el centro y circulan por Rivadavia o por avenidas paralelas. Entre las líneas que acercan a la zona se encuentran la 1, 8, 46 y 182, que conectan el microcentro con distintos puntos.

El Bodegón de Villa Luro. Foto: Instagram/bodegon_villa_luro

También es posible combinar medios de transporte. Desde el Obelisco, hay que tomar el subte hasta Once y continuar en colectivo o tren hacia Liniers, lo que permite reducir tiempos en horario pico.