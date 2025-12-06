La magia de la Navidad llega a los mercados de CABA y sorprende con la visita de Papá Noel: cuándo y dónde vivir una jornada especial con entrada gratis

Una jornada llena de espíritu navideño, ideal para recorrer, sacarse fotos y sumarse a una de las actividades más esperadas del mes.

La magia de la Navidad llega a los mercados de CABA. Foto: Instagram @mercadosannicolas

La Ciudad celebra la Navidad con una programación especial para toda la familia. Entre las propuestas destacadas aparece “Navidad en los Mercados”, una jornada especial que ofrecerá actividades en dos mercados emblemáticos de CABA y se perfila como un paseo ideal para chicos y grandes.

Navidad en los Mercados: cuándo es, dónde se lleva a cabo y detalles del evento

La magia de la Navidad llega a los Mercados de la Ciudad con entrada totalmente gratuita, un plan ideal para disfrutar en familia y vivir una experiencia única. El Mercado de Belgrano y el de San Nicolás ofrecerán una programación especial para todo público para celebrar el espíritu navideño.

Mercado de Belgrano. Foto: Instagram @mercadodebelgrano

Entre las actividades programadas se destacan:

La visita de Papá Noel , disponible para sacarse fotos con los chicos y recibir sus cartas.

Un buzón navideño , pensado para que los más chicos (y los grandes también) puedan dejar sus deseos y mensajes festivos.

Árbol de Navidad y ayudante de Papá Noel, un espacio especialmente decorado donde un ayudante guiará a las familias durante el recorrido.

En el Mercado de Belgrano (Av. Juramento 2527), la propuesta se realizará los miércoles 10 y 17 de diciembre, de 16 a 18.

En el Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750), será los viernes 12 y 19 de diciembre, también de 16 a 18.

Mercado de San Nicolás. Foto: Instagram @mercadosannicolas

Cómo llegar al Mercado de Belgrano

El Mercado de Belgrano está ubicado en Av. Juramento 2527, en pleno corazón del barrio. Para llegar en transporte público, estas son las opciones más prácticas:

Subte: Línea D , estación Juramento . Desde allí, son unas seis cuadras caminando por Av. Juramento hacia Cabildo.

Colectivos: Varias líneas pasan cerca, entre ellas 29, 41, 57, 60, 63, 67, 80, 113, 114, 151 y 152 .

Tren: Línea Mitre – Ramal Tigre, estación Belgrano C. Desde la estación, hay unas pocas cuadras caminando hacia Av. Juramento.

Se trata de una zona muy accesible y con buena conexión desde distintos puntos de la Ciudad.

Mercado de San Nicolás. Foto: Instagram @mercadosannicolas

Cómo llegar al Mercado de San Nicolás

El Mercado de San Nicolás está ubicado en Av. Córdoba 1750, en pleno centro porteño, una zona con muchísima conectividad. Estas son las opciones más accesibles para llegar:

Subte: Línea B: estación Callao (a dos cuadras). Línea D: estación Callao (a cinco cuadras). Línea A: estación Congreso (a unas siete cuadras).

Colectivos: Varias líneas pasan por la zona o a pocos metros del mercado, entre ellas 5, 7, 9, 24, 26, 29, 39, 60, 95, 99, 106, 109, 111, 115, 118 y 124 , entre otras.

Tren: No hay estaciones de tren inmediatas, pero Retiro, Once y Constitución se encuentran a un viaje corto en subte o colectivo.

También es una zona súper conectada y fácil de acceder desde cualquier punto de la Ciudad.

Paseo Navideño: fechas, horarios, ubicación y programación

Además, la ciudad también trae su clásico Paseo Navideño, que se llevará a cabo del jueves 18 al domingo 21, con una programación repleta de actividades para toda la familia. El horario será de 18 a 23, ideal para disfrutar del plan cuando baja el sol.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

La cita será en Plaza Sicilia (Av. del Libertador y Av. Sarmiento), uno de los rincones más pintorescos de Buenos Aires para vivir el espíritu festivo. La entrada será gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad permitida del espacio.

Uno de los puntos fuertes del recorrido será el Jardín Lumínico, una experiencia inmersiva al aire libre que combinará senderos de luz, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas que transforman el paseo en un universo mágico.

Además, funcionará un gran mercado navideño con productos típicos, opciones gastronómicas y regalos. También habrá shows musicales de primer nivel: presentaciones sinfónicas de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, el coro de gospel Afro Choir, el Coro Polifónico Evangélico, y el clásico cierre con la Misa Criolla, interpretada por Facundo Ramírez junto a destacados músicos folklóricos.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Programación

Jueves 18

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Coro Polifónico Evangélico.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Viernes 19

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Coro Polifónico Evangélico.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Sábado 20

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Gran Desfile de Carrozas Navideñas de Papá Noel.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.

Domingo 21

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Suite Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar al Paseo Navideño

Para llegar al Paseo Navideño hay varias opciones de transporte público: los colectivos 10, 37, 41, 59, 60, 67, 68, 93, 95, 102, 108, 118, 130 y 145; los trenes de las líneas Mitre (estación 3 de Febrero) y San Martín (estación Palermo); y el subte D, cuya estación más cercana es Scalabrini Ortiz, ya que Plaza Italia continúa en refacciones.