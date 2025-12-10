Un país de Latinoamérica tendrá su parque de Disney: cuándo abrirá

La propuesta será igual a las experiencias que la compañía lleva a cabo en Miami y en otras ciudades del mundo. Dónde queda.

Disney, Disneyland. Foto: Unsplash.

El mágico parque de Disney desembarca en América Latina con una propuesta especial y completamente gratuita. La iniciativa está inspirada en las experiencias que la compañía suele realizar en Miami y otras ciudades del mundo. El evento, que tendrá lugar en Brasil, promete ser una opción mágica y apta para toda la familia.

El primer parque mágico estará ubicado en Curitiba, la capital del estado de Paraná. El lugar fue seleccionado por su tradición en festejos de Navidad, su gran infraestructura y por su amplia capacidad para recibir eventos masivos.

El Parque Barigüi estará intervenido con decoraciones, iluminación y espacios navideños hasta el próximo 23 de diciembre. Será una experiencia única e inmersiva.

Qué atracciones estarán en el parque de Disney en Brasil

En un área de aproximadamente 78.000 m2, el nuevo parque de Disney tendrá lo siguiente:

Un árbol navideño de 35 metros

Una figura gigante de Mickey Mouse de 6 metros

Espacios decorados inspirados en películas de Disney

Túneles llenos de luces con ambientación inmersiva

Esculturas y estructuras para fotos

Qué actividades serán pagas

Para uno los espectáculos principales, “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”, que tendrá más de 30 artistas, música original, efectos especiales y una gran puesta escénica, se deberá comprar entradas de forma online.

Las funciones serán entre el 16 y el 23 de diciembre, en un sitio cerca del parque. Si bien los tickets se agotaron rápidamente, se habilitó un cupo de entradas populares mediante acuerdos con las autoridades locales.

¿Cómo acceder al parque y al cine al aire libre?

El ingreso al Parque Mágico será totalmente gratuito, aunque se recomienda realizar una reserva anticipada por la gran demanda esperada. Además, la propuesta incluye el Disney+ Open Air, un cine al aire libre con funciones diarias de clásicos del catálogo.

Ambas actividades forman parte del circuito gratuito y están pensadas para brindar una experiencia accesible a visitantes de toda la región.