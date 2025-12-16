Casi un kilo de carne por plato: el bodegón del conurbano que es furor por sus porciones XL y precios baratos

Con un menú que destaca por sus porciones generosas y precios que se mantienen por debajo del promedio, este bodegón del conurbano bonaerense se convirtió en una parada obligada para quienes buscan buena comida, ambiente familiar y una experiencia auténtica sin gastar de más.

Brixton Bar, en Hurlingham. Foto: Instagram / brixton.hurlingham.

En un momento en que salir a comer puede convertirse en un lujo, algunos bodegones del conurbano bonaerense logran sostenerse gracias a una fórmula infalible: platos abundantes, precios razonables y el encanto barrial de siempre. En Hurlingham, esa combinación tiene nombre propio: Brixton, el local que se ganó el corazón de los vecinos por la contundencia de sus porciones y el aroma irresistible de su parrilla abierta.

Ubicado en Jorge Newbery 1374, a pocos metros de la estación, el bodegón ofrece un ambiente cálido con mesas de madera pesada, ladrillo visto y detalles industriales. La parrilla, visible desde el salón, enciende la experiencia desde el primer minuto: humo, brasas, carne y una energía que hace que todos los que entran sepan que se van a ir satisfechos.

El plato que todos quieren probar

Si bien la carta es amplia, hay un protagonista indiscutido: un plato de 700 gramos de ribs tiernizadas, marinadas durante horas y terminadas con una salsa BBQ intensa. La porción llega acompañada de papas bravas y ensalada, y tiene un precio que sorprende por lo competitivo: $29.700 para un plato que alcanza para dos e incluso tres personas.

Presentadas en una tabla de madera que les permite mantener el calor hasta el último bocado, estas ribs se convirtieron en el plato más pedido. Su cocción lenta, que permite que la carne se desprenda del hueso con suavidad, explica por qué es la recomendación automática entre los que asisten al lugar.

Mucho más que ribs: un menú para todos

Brixton no apuesta solamente por la abundancia, sino también por la variedad. La carta incluye:

Hamburguesas entre $12.000 y $16.000 (clásicas, con cheddar y panceta, o alternativas veggie).

Sándwiches de bondiola o pollo , jugosos y bien servidos.

Wraps rellenos , ideales para una opción más ligera.

Pastas caseras , para quienes buscan algo diferente.

Ensaladas frescas, pensadas para equilibrar la propuesta.

Los combos grupales para compartir, muy buscados en cumpleaños, reuniones y salidas post trabajo, refuerzan el espíritu de un bodegón pensado para pasar un buen rato sin preocuparse de más por la cuenta.

Para quienes buscan carne tierna, ambiente relajado y una mesa que promete abundancia, el lugar entrega exactamente lo que promete.

