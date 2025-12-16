El parque acuático más grande de Argentina: cuándo inauguran la nueva atracción en una de las ciudades más turísticas del país

Con 30 toboganes y más de 50 atracciones, el parque tendrá una extensión equivalente a 19 canchas de fútbol. Cuánto costarán las entradas.

Se construye el parque acuático más grande de Argentina. Foto: Instagram @infinitoopen

Los parques acuáticos son una gran atracción para las vacaciones de verano. Ante la llegada del verano en Argentina, una nueva propuesta sorprende: Aquasol de Mar del Plata dejará de ser el más grande, ya que Córdoba Capital presenta un innovador sitio.

Se trata de Infinito Water Park, que será inaugurado el próximo sábado 3 de enero y promete ser el parque acuático más grande Argentina.

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de Circunvalación, en el sector sur de la capital cordobesa, entre la Costanera y la autopista a Rosario. El desarrollo, impulsado con una inversión de US$40 millones, podrá recibir hasta 7000 visitantes en simultáneo y ocupará 13 hectáreas.

Un parque acuático espectacular en Córdoba. Foto: Instagram @infinitowaterpark

Infinito Water Park ofrecerá más de 50 atracciones y 30 toboganes. Entre las atracciones principales se destaca una pileta de olas artificiales que almacenará 3,5 millones de litros de agua y podrá generar olas de hasta 1,8 metros y un río de 500 metros, uno de los circuitos más extensos del país, rodeado de playas, reposeras y sombrillas. También habrá un sector VIP con propuestas gastronómicas.

Es que la propuesta se integra dentro de Infinito Open, un predio de 36 hectáreas que combinará atracciones, gastronomía, comercios, espacios infantiles y áreas para eventos multitudinarios.

El CEO de Infinito Open, Cristian Martin, aseguró que será “el parque acuático más grande de Argentina” y que tendrá un impacto económico importante.

“Infinito Open se configura como un nuevo distrito que revaloriza una de las zonas con mayor potencial de crecimiento de Córdoba. Queremos que este proyecto contribuya a incrementar la afluencia turística y a consolidar el posicionamiento de la ciudad como un destino de referencia en Sudamérica”, resaltó en una muestra para la prensa.

Cuánto costarán las entradas del nuevo parque acuático

Las autoridades de Infinito Water Park anunciaron una preventa de tickets que rondan entre los $71.999 y hasta $115.000. El precio de las entradas variará según las comodidades que se elijan. Los valores de la preventa son los siguientes:

Menores de 0 a 4 años: ingresan gratis

Menores de 4 a 12 años: tienen un 20% de descuento en el valor de la entrada

Pase Acqua Fun

Incluye: flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad)

Lunes a Jueves

Menores: $ 59.000

Adultos: $ 71.999

Viernes a Domingo

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Pase Acqua Plus

Incluye: flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad), estacionamiento, seguro de lluvia, combo de hamburguesas con papas fritas

Lunes a Jueves

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Viernes a Domingos

Menores: $ 89.000

Adultos: $ 115.000

Los tickets se pueden comprar a través de Paseshow, donde especifica las distintas alternativas de financiación.

Entradas para Infinito Water Park. Foto: Paseshow

Se transforma para siempre el turismo en Córdoba Capital

Este ambicioso desarrollo marca un antes y un después en la oferta turística de Córdoba Capital. Con una fuerte apuesta al entretenimiento, el consumo y los grandes eventos, el proyecto Infinito se posiciona como un nuevo polo de atracción que promete ampliar la experiencia de locales y visitantes, integrando comercio, gastronomía, ocio y espectáculos en un mismo espacio, y proyectando a la ciudad hacia una nueva etapa de crecimiento turístico.

Infinito Open Mall es un shopping a cielo abierto en Córdoba Capital que tendrá 253 locales distribuidos en 7000 metros cuadrados, con propuestas comerciales, áreas de entretenimiento infantil y juvenil a cargo de Neverland y Funland (bowling y camas elásticas) y un museo sensorial de 2000 metros cuadrados. La oferta gastronómica incluirá bares y restaurantes, entre ellos Betos, Mostaza, Barilate y Novecento.

El primer distrito de compras y experiencias a cielo abierto del país. Foto: Instagram @infinitoopen

También se inaugurará Infinito Arena, un estadio cerrado con capacidad para 14.000 personas, que para eventos al aire libre puede extenderse a más de 50.000 asistentes, convirtiéndose en uno de los recintos multipropósito más grandes de la provincia.

Por si fuera poco, para la temporada 2026–2027, está prevista la segunda etapa del proyecto, que incorporará un sector de juegos extremos y una Vuelta al Mundo de 108 metros de altura, consolidando a Córdoba como un destino turístico en expansión.