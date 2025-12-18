Pet friendly y parrilla libre de campo: un restaurante de Carlos Keen brilla por su entorno natural y ambiente relajado

Este local gastronómico también ofrece un amplio menú con opciones vegetarianas y sin TACC, y además acepta mascotas. Cómo llegar.

Restaurante El Camino Carlos Keen. Foto: Instagram/elcaminocarloskeen

Carlos Keen se consolida como uno de los pueblitos favoritos de los visitantes para disfrutar de la naturaleza, comida de campo y paisajes tranquilos. A poco más de una hora de CABA, se encuentra un restaurante rural llamado El Camino Carlos Keen, que se destaca por ofrecer platos que combinan sabores tradicionales, entorno natural y un ambiente relajado.

Ubicado en un predio rodeado de árboles y calles de tierra que conservan el espíritu del pueblo, el sitio propone parrilla libre y menú sin TACC y vegetariano, ideal para todos los gustos y necesidades. Además, las carnes asadas a fuego lento, las pastas caseras y los postres clásicos son parte del menú que rinde homenaje a la gastronomía criolla.

Restaurante El Camino Carlos Keen. Foto: Instagram/elcaminocarloskeen

Por otro lado, El Camino Carlos Keen se destaca por ser pet friendly y tener las mesas al aire libre con vistas al campo que permiten que los comensales se relajen mientras disfrutan de las comidas. Este ritmo relajado invita a quedarse varias horas, sin apuros, disfrutando de unos mates con reposera al sol.

Restaurante El Camino Carlos Keen. Video: Instagram/elcaminocarloskeen

La propuesta se completa con una atención cálida y un enfoque que prioriza la calidad por sobre la cantidad, tanto en la elaboración de los platos como en la experiencia general.

El restaurante tiene estacionamiento propio y funciona sábados, domingos y feriados de 11:30 a 18 horas.

Restaurante El Camino Carlos Keen. Foto: Instagram/elcaminocarloskeen

Cómo llegar a Carlos Keen

Carlos Keen es un paraje ubicado a 86 kilómetros del Obelisco y al que se puede acceder fácilmente en auto por la Ruta Nacional: es un pueblito rural de tranco cansino que tiene pintorescas calles de tierra, una estación de tren abandonada y un museo rural donde se exponen una serie de herramientas relacionadas con la actividad agrícola.

Desde el Obelisco se demora aproximadamente una hora en llegar al pueblo: se deben recorrer 86 kilómetros en auto por la Autopista 25 de mayo y por la Ruta Nacional 7, aunque también la Avenida General Paz es una buena opción para salir de la ciudad y empalmar la RN7.