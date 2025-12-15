El bodegón estrella de Mataderos que conquista al barrio con platos abundantes y precios accesibles

Este local gastronómico se convirtió en uno de los favoritos tanto de los vecinos como de quienes llegan desde otros puntos de la ciudad. Dónde queda y cómo llegar.

Basilio, bodegón. Foto: Instagram/basilioparrillaresto.arg

En Mataderos nació un bodegón que se convirtió en un clásico del barrio para los amantes de la cocina casera, los platos abundantes y las recetas que remiten a los sabores de siempre. Con un ambiente cálido, mesas repartidas adentro y afuera y un aroma que invita a quedarse, Basilio logra conquistar tanto a vecinos como a quienes llegan de otros puntos de la ciudad.

La propuesta gastronómica ofrece platos abundantes, parrilladas, pastas caseras y guarniciones tradicionales, fiel al espíritu del bodegón porteño. Cada plato está pensado para compartir y disfrutar sin apuros, como en las comidas de antes.

Qué ofrece Basilio y cuáles son sus precios

El bodegón, ubicado en Av. Juan Bautista Alberdi 6402, Mataderos, CABA, tiene un amplio menú de todos los gustos, pero las sugerencias del chef es lo que más se destaca:

Bondiola braseada con vegetales y guarnición de batatas fritas: $ 22.700

Bife de chorizo Basilio (con panceta, mozzarella, pimiento rojo en salsa demiglace y verde) con guarnición de papas rústicas: $ 31.700

Mollejas al verdeo con papas cuadrillé: $ 30.500

Lomo a la pimienta con papas a la crema: $ 29.300

Peceto al Roquefort o a la Mostaza con papas cuadrillé: $ 22.700

Colita de cuadril mechada (relleno de panceta, queso y aceitunas negras) con papas cuadrillé: $ 22.700

Bife de cuadril Completo (con huevos fritos y panceta crocante) con papas fritas: $ 21.600

Trucha grillada a las brasas con ensalada Mix de verdes (con vinagreta): $ 25.700

Bisteca de cuadril Don Alfredo (con tallarines con crema, yema de huevo y pimienta): $ 21.600

Con este menú, Basilio se consolida como uno de los mejores locales gastronómicos del barrio, ideal para reuniones, cumpleaños o simplemente ir a cenar con la familia o amigos.

Por su parte, los comensales dejaron sus reseñas en Google Maps y lo más destacado fue la comida. “El verdadero 10/10. Realmente exquisito todo. Pagamos exageradamente poco para lo rico que comimos”, “Muy buen lugar, excelente la comida y más la atención”, “Lo mejor de lo mejor. La comida es exquisita. Los postres sublimes”, “Lindo lugar tipo bodegón, sin lujos, muy buena atención y los platos demasiado abundantes”, fueron algunas de las opiniones.

Cómo llegar a Basilio

Para llegar en transporte público desde el Obelisco, una de las opciones más fáciles es combinar subte y una breve caminata. Desde el microcentro, se debe tomar la Línea A de subte en dirección a San Pedrito y bajar en una de las estaciones cercanas a la avenida, como San Pedrito o Puan. Desde allí, se puede tomar un colectivo o caminar varios minutos.

Otra alternativa es viajar en colectivo. Desde la zona del Obelisco circulan varias líneas que pasan o se acercan a Basilio, como el 55, 88, 126, 180 y 8. Al bajar en una parada sobre la avenida, se puede llegar caminando.