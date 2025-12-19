Café de especialidad en lata y opciones para brunch: dónde queda y cuánto cuesta la nueva propuesta de Recoleta

Una cafetería lanzó el primer café de especialidad servido en lata en la Ciudad de Buenos Aires. Inspirada en una idea europea, la propuesta combina la opción take away, brunch completo y una carta dulce que ya es furor en redes sociales.

Sinsa Café, en Recoleta. Foto: Instagram / sinsacafe.

La gastronomía porteña suma una novedad que rompe con lo tradicional. En pleno barrio de Recoleta abrió el primer café de especialidad en lata de Buenos Aires, una propuesta innovadora que ya genera curiosidad entre fanáticos del café, amantes del brunch y usuarios de redes sociales.

La iniciativa se puede encontrar en Sinsa Café, una cafetería que abrió hace pocos meses y rápidamente se posicionó como uno de los puntos más comentados del barrio.

Sinsa Café, en Recoleta. Foto: Instagram / sinsacafe.

Inspirado en formatos que ya funcionan en ciudades como París, el concepto propone una experiencia distinta: tomar café de especialidad directamente desde una lata, ideal tanto para take away como para consumir en el salón.

Café en lata: la novedad que marca tendencia

El café es el gran protagonista de la propuesta y se presenta en un formato práctico y original.

Flat White en lata : $5.800.

Iced Latte en lata: $5.300.

Ambas opciones están elaboradas con café de especialidad y pensadas para quienes buscan rapidez sin resignar calidad.

Sinsa Café, en Recoleta. Foto: Instagram / sinsacafe.

Platos ideales para brunch

Además del café, Sinsa ofrece una carta variada con opciones saladas que funcionan tanto para desayunos tardíos como para almuerzos livianos.

Avocado Toast : $10.500.

Chipa Sandwich , bien cargado de queso: $9.000.

Huevos revueltos: $9.000.

Sinsa Café, en Recoleta. Foto: Instagram / sinsacafe.

Opciones livianas y dulces

Para quienes prefieren algo más fresco, el menú incluye:

Bowl de yogurt con frutas: $12.500.

Una alternativa equilibrada que se volvió una de las más elegidas.

El costado dulce es otro de los grandes atractivos del lugar, con propuestas pensadas para acompañar el café.

Cookies rellenas (Dubai o Kinder): $6.000.

Roll de canela con Oreo: $6.500.

Sinsa Café, en Recoleta. Foto: Instagram / sinsacafe.

Cómo llegar a Sinsa Café, en Recoleta (CABA)

Sinsa está ubicado en Guido 2402, Recoleta, en una esquina que combina diseño, estética cuidada y un ambiente moderno. El salón invita tanto a quedarse como a pasar rápido por un café para llevar.

Con una idea simple pero disruptiva, la cafetería logró destacarse dentro del competitivo circuito gastronómico porteño con una experiencia práctica, visual y pensada para el ritmo urbano, sin perder la calidad de un buen café.