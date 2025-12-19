Navidad con música y tradición: la peña gratuita que reúne folklore, gastronomía y sabores regionales

El Ciclo de Peñas es una actividad al aire libre para compartir en familia o con amigos. La jornada contará con artistas invitados y números de ballets folclóricos, que aportarán color y ritmo a una tarde atravesada por el clima festivo de fin de año.

viernes, 19 de diciembre de 2025, 16:00
Ciclo de Peñas en Marcos Paz.
Ciclo de Peñas en Marcos Paz. Foto: Destino Marcos Paz.

A pocos días de la celebración de Navidad, muchos lugares del país comienzan a festejarla con diversas propuestas culturales, cargadas de danzas, música en vivo y productos locales.

En este caso, se trata de una actividad al aire libre para compartir en familia o con amigos a través de una nueva edición del Ciclo de Peñas, iniciativa que combina danzas, folklore y sabores regionales.

El folleto del Ciclo de Peñas 2025 en Marcos Paz. Foto: Destino Marcos Paz.

El evento tendrá lugar este domingo 21 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el Paseo de la Estación, ubicado en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.

La jornada contará con artistas invitados y números de ballets folclóricos que aportarán color y ritmo a una tarde atravesada por el clima festivo de fin de año y la tradición argentina.

El evento tendrá lugar este domingo 21 de diciembre en el Paseo de la Estación. Foto: Destino Marcos Paz.

Como parte de la gran propuesta, el público podrá recorrer puestos de gastronomía, artesanos y emprendedores, una oportunidad para conocer productos locales y disfrutar de sabores típicos en un ambiente distendido.

La peña se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan planes culturales y turísticos en diciembre, ideal para sumar una escapada de fin de semana o un paseo diferente en la previa navideña.

La peña se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan planes culturales y turísticos. Foto: Destino Marcos Paz.

La combinación de celebración al aire libre, folclore y producción local convierte a esta peña navideña en una invitación a compartir, recorrer y vivir la cultura argentina desde un enfoque cercano y festivo.

Ciclo de Peñas en Marcos Paz

Día, horario y lugar

  • Domingo 21 de diciembre
  • 17 horas
  • Paseo de la Estación (Belgrano y 25 de Mayo)

Artistas invitados

  • Estirpe Folk
  • La Nueva Banda
  • Lilu Valdez
  • Musikeros
  • Wally Noguera
  • Yana Álvarez

Ballets invitados

El Ciclo de Peñas en Marcos Paz contará con la presencia de cuatro grupos de ballets. Foto: Destino Marcos Paz.
  • Ballet Folclórico Municipal
  • Ballet Latidos del Folklore
  • Ballet Mañanitas Camperas
  • Corazón Folclórico

Características de un Ciclo de Peñas

  • Artesanía: presencia de ferias de artesanos y emprendedores locales.
  • Danza: participación de ballets folclóricos que interpretan danzas tradicionales.
  • Entorno: se realizan en plazas, estaciones de tren, anfiteatros o centros culturales, buscando la participación comunitaria.
  • Gastronomía: puestos de comida regional (asado, empanadas y locro) y bebidas típicas.
  • Música en vivo: presentaciones de artistas de folklore (chacareras, chamamés, zambas, etc.) y grupos locales/regionales.
  • Objetivo: rescatar y difundir las raíces culturales, generar espacios de encuentro y alegría.