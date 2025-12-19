Navidad con música y tradición: la peña gratuita que reúne folklore, gastronomía y sabores regionales

El Ciclo de Peñas es una actividad al aire libre para compartir en familia o con amigos. La jornada contará con artistas invitados y números de ballets folclóricos, que aportarán color y ritmo a una tarde atravesada por el clima festivo de fin de año.

Ciclo de Peñas en Marcos Paz. Foto: Destino Marcos Paz.

A pocos días de la celebración de Navidad, muchos lugares del país comienzan a festejarla con diversas propuestas culturales, cargadas de danzas, música en vivo y productos locales.

En este caso, se trata de una actividad al aire libre para compartir en familia o con amigos a través de una nueva edición del Ciclo de Peñas, iniciativa que combina danzas, folklore y sabores regionales.

El folleto del Ciclo de Peñas 2025 en Marcos Paz. Foto: Destino Marcos Paz.

El evento tendrá lugar este domingo 21 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el Paseo de la Estación, ubicado en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.

La jornada contará con artistas invitados y números de ballets folclóricos que aportarán color y ritmo a una tarde atravesada por el clima festivo de fin de año y la tradición argentina.

El evento tendrá lugar este domingo 21 de diciembre en el Paseo de la Estación. Foto: Destino Marcos Paz.

Como parte de la gran propuesta, el público podrá recorrer puestos de gastronomía, artesanos y emprendedores, una oportunidad para conocer productos locales y disfrutar de sabores típicos en un ambiente distendido.

La peña se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan planes culturales y turísticos en diciembre, ideal para sumar una escapada de fin de semana o un paseo diferente en la previa navideña.

La peña se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan planes culturales y turísticos. Foto: Destino Marcos Paz.

La combinación de celebración al aire libre, folclore y producción local convierte a esta peña navideña en una invitación a compartir, recorrer y vivir la cultura argentina desde un enfoque cercano y festivo.

Ciclo de Peñas en Marcos Paz

Día, horario y lugar

Domingo 21 de diciembre

17 horas

Paseo de la Estación (Belgrano y 25 de Mayo)

Artistas invitados

Estirpe Folk

La Nueva Banda

Lilu Valdez

Musikeros

Wally Noguera

Yana Álvarez

Ballets invitados

El Ciclo de Peñas en Marcos Paz contará con la presencia de cuatro grupos de ballets. Foto: Destino Marcos Paz.

Ballet Folclórico Municipal

Ballet Latidos del Folklore

Ballet Mañanitas Camperas

Corazón Folclórico

Características de un Ciclo de Peñas