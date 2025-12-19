Navidad con música y tradición: la peña gratuita que reúne folklore, gastronomía y sabores regionales
El Ciclo de Peñas es una actividad al aire libre para compartir en familia o con amigos. La jornada contará con artistas invitados y números de ballets folclóricos, que aportarán color y ritmo a una tarde atravesada por el clima festivo de fin de año.
A pocos días de la celebración de Navidad, muchos lugares del país comienzan a festejarla con diversas propuestas culturales, cargadas de danzas, música en vivo y productos locales.
En este caso, se trata de una actividad al aire libre para compartir en familia o con amigos a través de una nueva edición del Ciclo de Peñas, iniciativa que combina danzas, folklore y sabores regionales.
El evento tendrá lugar este domingo 21 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el Paseo de la Estación, ubicado en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.
La jornada contará con artistas invitados y números de ballets folclóricos que aportarán color y ritmo a una tarde atravesada por el clima festivo de fin de año y la tradición argentina.
Como parte de la gran propuesta, el público podrá recorrer puestos de gastronomía, artesanos y emprendedores, una oportunidad para conocer productos locales y disfrutar de sabores típicos en un ambiente distendido.
La peña se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan planes culturales y turísticos en diciembre, ideal para sumar una escapada de fin de semana o un paseo diferente en la previa navideña.
La combinación de celebración al aire libre, folclore y producción local convierte a esta peña navideña en una invitación a compartir, recorrer y vivir la cultura argentina desde un enfoque cercano y festivo.
Ciclo de Peñas en Marcos Paz
Día, horario y lugar
- Domingo 21 de diciembre
- 17 horas
- Paseo de la Estación (Belgrano y 25 de Mayo)
Artistas invitados
- Estirpe Folk
- La Nueva Banda
- Lilu Valdez
- Musikeros
- Wally Noguera
- Yana Álvarez
Ballets invitados
- Ballet Folclórico Municipal
- Ballet Latidos del Folklore
- Ballet Mañanitas Camperas
- Corazón Folclórico
Características de un Ciclo de Peñas
- Artesanía: presencia de ferias de artesanos y emprendedores locales.
- Danza: participación de ballets folclóricos que interpretan danzas tradicionales.
- Entorno: se realizan en plazas, estaciones de tren, anfiteatros o centros culturales, buscando la participación comunitaria.
- Gastronomía: puestos de comida regional (asado, empanadas y locro) y bebidas típicas.
- Música en vivo: presentaciones de artistas de folklore (chacareras, chamamés, zambas, etc.) y grupos locales/regionales.
- Objetivo: rescatar y difundir las raíces culturales, generar espacios de encuentro y alegría.