El restaurante inspirado en Alicia en el País de las Maravillas que conquista dos barrios icónicos de CABA: dónde vivir esta experiencia llena de magia

Este lugar propone una experiencia gastronómica temática que combina ambientación inmersiva, platos inspirados en el universo de Alicia en el País de las Maravillas y actividades para disfrutar en familia o con amigos.

Alicia y el Gato, el restaurante temático. Foto: Instagram @aliciayelgato

Viajar directo al mundo de Alicia en el País de las Maravillas sin salir de Buenos Aires es posible. El restaurante Alicia y el Gato, inspirado en el clásico universo creado por Lewis Carroll, acaba de abrir su segundo local en Caballito y vuelve a conquistar al público con una propuesta que combina gastronomía, fantasía y experiencia. El primero funciona en Belgrano, pero esta nueva sede mantiene la esencia que lo convirtió en un favorito de miles.

Restaurante temático de Alicia en el País de las Maravillas en Buenos Aires

Desde que se cruza la puerta, la ambientación marca la diferencia. Alicia y el Gato está lleno de detalles, colores y referencias al cuento, pensados para que los visitantes se sientan parte de la historia. Cada rincón invita a recorrer el espacio con calma, sacar fotos y sumergirse por un rato en el universo de Alicia. Incluso, en algunos momentos, la propia Alicia aparece para recibir a los comensales, sumando un toque lúdico y sorprendente.

Alicia y el Gato, el restaurante temático. Foto: Instagram @aliciayelgato

La propuesta gastronómica acompaña la experiencia con una carta variada para almorzar, merendar y cenar, con platos que mantienen la estética y el espíritu del relato. Además, se pueden pedir juegos de mesa, lo que convierte la visita en un plan ideal para compartir con amigos o en familia.

Alicia y el Gato, el restaurante temático. Foto: Instagram @aliciayelgato

Qué comer en Alicia y el Gato: platos recomendados y promos

Para empezar, la panera es una muy buena opción para compartir, junto con las papas rústicas con alioli. Entre los principales, se destacan el sándwich de champiñones y portobellos, una de las opciones más elegidas, y los agnolottis de pollo y espinaca, ideales para quienes buscan un plato reconfortante.

Alicia y el Gato, el restaurante temático. Foto: Instagram @aliciayelgato

En bebidas, los tragos de autor aportan frescura y color, como el hibiscus fresh, perfecto para acompañar la comida. El lugar es pet friendly y cuenta con espacios pensados para eventos, cumpleaños y sesiones de fotos. Además, suelen organizar actividades temáticas, anunciadas en sus redes sociales.

Durante la semana hay menú ejecutivo, promociones 2x1 en tragos seleccionados y opciones de merienda desde $13.000, lo que lo vuelve una alternativa accesible.

Alicia y el Gato, el restaurante temático. Foto: Instagram @aliciayelgato

Dónde queda Alicia y El Gato

Alicia y El Gato cuenta con dos sucursales:

Belgrano : La Pampa 2430

Caballito: Espinosa 79

Alicia y el Gato, el restaurante temático. Foto: Instagram @aliciayelgato

Con una ambientación cuidada al detalle, una propuesta gastronómica versátil y actividades que invitan a jugar y sorprenderse, Alicia y el Gato se consolida como uno de los restaurantes temáticos más originales de Buenos Aires. Un plan ideal para cortar con la rutina, compartir con amigos, ir en familia o celebrar una ocasión especial, y dejarse llevar al mágico mundo de Alicia en el País de las Maravillas.