Gastronomía 5 estrellas en las Cataratas del Iguazú: el hotel con exquisitas comidas y vistas privilegiadas a la selva misionera

Anteriormente, las experiencias gastronómicas estaban reservadas solo para los huéspedes. Sin embargo, a partir de diciembre, cualquier visitante puede acceder al restaurante para desayunar, almorzar o cenar. Conocé más sobre él y su atractivo menú regional.

El lujoso hotel Gran Meliá Iguazú, ubicado frente a las Cataratas del Iguazú. Foto: melia.com

Las Cataratas del Iguazú (Misiones) volvieron a posicionarse como uno de los destinos más favoritos de la Argentina. Además de su impacto visual, se destacan por su propuesta gastronómica y turística que rodea al Parque Nacional.

En este contexto, el restaurante del hotel Gran Meliá Iguazú, el único con vistas a las Cataratas y distinguido por los World Travel Awards, abre sus puertas a todos los visitantes, incluso a quienes no están alojados.

A partir de diciembre, cualquier visitante del parque podrá desayunar o almorzar en su restaurante Merkado.

La propuesta matutina incluye un desayuno buffet completo, con productos frescos, estaciones calientes, jugos naturales y pastelería artesanal. Esta opción es ideal para quienes quieren recorrer con energías la Garganta del Diablo.

A la hora del almuerzo, el restaurante del Gran Meliá Iguazú presenta el “Menú Paseo Cataratas”, diseñado por el chef del estratégico y lujoso hotel para rendir homenaje a la cocina regional con una mirada contemporánea.

Entre los platos destacados, se encuentran las siguientes tentaciones: el chipá guazú crujiente gratinado con vacío al grill; el pacú a la gremolata; y la empanada de humita y queso artesanal con emulsión de ají dulce.

En cuanto al postre, predomina el helado artesanal de la selva, elaborado con ingredientes locales como: frutos rojos, maracuyá y yerba mate. La experiencia se disfruta en la terraza principal del hotel rodeada de selva misionera.

Ambas propuestas están disponibles todos los días, sujetas a disponibilidad de espacio, y están pensadas como una alternativa ideal para quienes buscan hacer una pausa durante la visita al parque sin salir del entorno natural.

Gran Meliá Iguazú, un hotel 5 estrellas en Misiones

Al nordeste de Argentina, el río Iguazú afluente del río Paraná forma las cataratas más famosas del mundo. Junto a él se encuentra este hotel, el único dentro del Parque Nacional Iguazú.

Con privilegiadas vistas a las Cataratas del Iguazú desde sus estancias, piscina infinita y propuestas gastronómicas, que envuelven una experiencia única: alojarse ante una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Gran Meliá Iguazú, con una ubicación única en el mundo, exclusividad RedLevel y los rituales de Yasi Spa. Para acceder al hotel, ubicado dentro del Parque Nacional, es obligatorio comprar una entrada por persona a través de la web del Parque Nacional Iguazú y presentarla en la recepción del hotel en el momento del check-in.

Los huéspedes pueden acceder siempre que quieran durante su estancia haciendo un único abono previo. Le esperan experiencias inolvidables en el único hotel del país ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, un tesoro natural argentino.

Con sus privilegiadas vistas a la Garganta del Diablo, los huéspedes disfrutan de una conexión inigualable con la naturaleza y el sonido majestuoso de las cataratas más visitadas del mundo.