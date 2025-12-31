Una icónica calle de Buenos Aires será peatonal por Año Nuevo: el barrio que se transforma para recibir el 2026 frente al río

Gracias a esta medida, vecinos y visitantes podrán acercarse a la costa para disfrutar del aire libre, salir a caminar, andar en bicicleta o pasear con sus mascotas en un entorno más tranquilo durante los días de festejo. Hasta cuándo se extenderá el cierre al tránsito.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Municipalidad de Vicente López.

Un barrio de Buenos Aires se prepara para transformar una de sus calles más emblemáticas en un paseo 100% peatonal. La iniciativa busca que vecinos y visitantes puedan despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026 frente al río, en un entorno al aire libre, sin autos y con propuestas pensadas para disfrutar la noche de festejos.

La calle que será peatonal por Año Nuevo

Durante la semana de Año Nuevo, el Paseo de la Costa de Vicente López se convertirá en un espacio exclusivo para peatones, ya que se restringirá la circulación de vehículos y solo estará permitido el acceso a pie.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Instagram @costadevl

El cierre al tránsito comenzó el martes 30 de diciembre a las 21 y se extenderá hasta el viernes 2 de enero a las 6. Además, durante el fin de semana, el paseo volverá a habilitarse únicamente para peatones desde el viernes a las 19 hasta el lunes 5 de enero a las 6.

Como ocurre cada año, el municipio también refuerza la campaña de concientización para celebrar sin pirotecnia ni fuegos artificiales. El objetivo es promover celebraciones más inclusivas y seguras, pensadas para que niños con trastornos del espectro autista, personas mayores y animales de compañía puedan vivir las fiestas sin ruidos ni sobresaltos.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Instagram @costadevl

Cómo es el Paseo de la Costa en Vicente López

Vicente López es un barrio que se destaca por su abundante naturaleza, amplios espacios verdes y una experiencia única a lo largo de su costa pública. El recorrido se extiende desde Hipólito Yrigoyen hasta la avenida General Paz y ofrece una pasarela ideal para caminar y disfrutar del río.

Además, cuenta con una bicisenda y una variedad de áreas diseñadas para la práctica de deportes, como vóley, fútbol, tenis, ping pong, calistenia y BMX. También hay estaciones de ejercicios y áreas de juegos para los más chicos.

Para quienes buscan conectar aún más con la naturaleza, se puede visitar el Observatorio de Aves, disfrutar las plazoletas o simplemente relajarte mientras se contempla el río desde el muelle, el mirador o el faro. Para quienes tienen mascotas, pueden visitar el canil con estaciones de ejercicios ubicado en Av. San Martín y el río.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Instagram @costadevl

Durante los fines de semana la circulación vehicular se encuentra restringida sentido a Provincia y solo se está habilitada sentido a Capital.

Para llegar al Paseo de la Costa, hay diversas opciones de transporte: se puede ir en auto, moto, bicicleta, caminando o usar el transporte público, ya sea el tren o el colectivo. Quienes son de zona oeste, se puede hacer uso del Transporte Bicentenario.