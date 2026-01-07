Como el mar, pero sin viajar a la costa: la colosal pileta que parece un lago y es la más grande del país

Con más de 26.000 m² de agua, el Balneario Carlos Xamena en Salta ofrece la pileta más grande del país, actividades para toda la familia y precios accesibles.

La pileta más grande del país Foto: Prensa Municipalidad Salta

La mejor pileta del país para pasar el verano se encuentra en un lugar impensado para muchos. El Balneario Carlos Xamena, ubicado en la provincia de Salta, en la capital, cuenta con una colosal pileta: 270 metros de largo por 97 de ancho, cubriendo una superficie total de 26100 metros cuadrados.

Además de contar con una inmensa piscina que nada tiene que envidiarle al mismísimo mar, tiene actividades para todas las edades, campings y una entrada accesible para todos los bolsillos. El horario de apertura abarca casi todo el día y hay descuentos para menores de edad y personas con discapacidad.

Existen disputas respecto de cuál pileta es, verdaderamente, la más grande del país. El Balneario El Edén, ubicado en la Provincia de Santa Fe, tiene muchos fanáticos que reclaman su premio como el mejor lugar de veraneo. Pero las medidas no mienten: El Edén mide aproximadamente 180 metros de largo por 50 de ancho, y ocupa alrededor de nueve mil metros cuadrados, bastante menos que su competidora salteña.

La pileta más grande del país Foto: Prensa Municipalidad Salta

Tal es el tamaño del Balneario Carlos Xamena que algunos la comparan incluso con lagos. Además de la pileta, los espacios para camping son la otra joya del lugar. Está completamente equipado con conexiones eléctricas y permite la entrada de motorhomes o casillas rodantes.

Para esta temporada de inicios de 2026, los precios rondan entre los 700 y los 1200 pesos, según la edad de los ingresantes. Los niños menores de seis y las personas con discapacidad tiene entrada gratuita.

Sin embargo, aquellos que deseen disfrutar de la pileta más grande de Argentina deberán esperar unos días. La Municipalidad de Salta informó recientemente, a través de la Agencia Salta Deportes, que el Complejo Carlos Xamena permanecerá cerrado al público general desde hoy y durante los próximos días. La medida responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento integral que incluyen la limpieza de cisternas y tanques de agua, además de tareas de desmalezado y poda en todo el predio.

La pileta más grande del país Foto: Prensa Municipalidad Salta

La reapertura oficial será el martes 13 de enero, retomando los horarios tradicionales del complejo.

Los horarios de la temporada: