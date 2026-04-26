Pueblo Escondido. Foto: Google Maps.

A solo 25 kilómetros de Villa de Merlo, en el límite entre San Luis y Córdoba, se esconde uno de los destinos más sorprendentes del turismo. Se trata de Pueblo Escondido, un pueblito que está rodeado del imponente paisaje del Valle de Calamuchita y enclavado en las Sierras de los Comechingones, un rincón combina historia minera, naturaleza y aventuras únicas.

Una aventura que empieza antes de llegar al pueblito

El camino a Pueblo Escondido no es un simple traslado: es parte fundamental de la aventura. El recorrido atraviesa el imponente Cerro Áspero, con recorridos que necesitan de una previa preparación y ganas de explorar.

Pueblo Escondido. Foto: Google Maps.

La alternativa más elegida es el trekking que parte desde la Estancia Los Tabaquillos y siempre es acompañado por guías habilitados. También se puede llegar en vehículos 4x4, en bicicleta de montaña o incluso a caballo.

Cada opción ofrece un recorrido distinto, pero todos tienen algo una cosa en común: vistas panorámicas impactantes y un contacto directo con la naturaleza serrana.

Historia del pueblito: un pasado minero que sigue vivo

La historia de Pueblo Escondido se remonta al siglo XIX, cuando se instaló una mina dedicada a la extracción de tungsteno, un mineral muy importante en la industria bélica y metalúrgica. Durante décadas, el lugar funcionó como un activo centro productivo que llegó a albergar a cientos de trabajadores.

Sin embargo, en 1969 la caída del precio internacional del mineral provocó el cierre de la mina. El asentamiento quedó abandonado y se convirtió en un pueblo fantasma perdido entre las sierras. Pero en 1995 comenzó un proceso de recuperación que transformó a Pueblo Escondido en un refugio de montaña, manteniendo intacta su esencia histórica.

Pueblo Escondido. Foto: Google Maps.

Qué actividades se pueden hacer en Pueblo Escondido

Hoy, quienes llegan hasta este rincón pueden recorrer las antiguas instalaciones mineras, como salas de maquinaria, sectores de molienda y viejas usinas que abastecían de energía al complejo. Todo esto enmarcado en un entorno natural de quebradas, arroyos y montañas.

Además, el lugar ofrece distintas alternativas para alojarse:

Habitaciones privadas o compartidas para mayor comodidad

Áreas de acampe para una experiencia más inmersiva

Servicio gastronómico pensado para recuperar energías tras largas jornadas de actividad

Naturaleza, historia y adrenalina

Lejos de quedar en el olvido, Pueblo Escondido logró reinventarse como un destino ideal para quienes buscan algo más que un viaje tradicional. La combinación de desafío físico, paisajes y una historia cargada de memoria lo convierten en una experiencia completa.

Entre ruinas que cuentan historias y senderos que invitan a la exploración, este enclave serrano demuestra que hay pueblitos donde el pasado y la naturaleza conviven en perfecto equilibrio.

Pueblo Escondido. Foto: Google Maps.

Cómo llegar y qué tener en cuenta antes del viaje

Pueblo Escondido se encuentra a pocos kilómetros de Merlo, una de las ciudades turísticas más importantes de San Luis. Desde allí se accede por caminos de montaña hasta un punto donde solo es posible continuar a pie, a caballo, en bicicleta o en vehículos 4x4.

No se recomienda intentar el acceso sin experiencia previa o sin guía, ya que el clima puede cambiar rápidamente y las distancias engañan. También es fundamental llevar abrigo, agua, calzado adecuado y protección solar, incluso en verano.