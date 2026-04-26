Historia, trekking y paisajes: cuál es el pueblito oculto de San Luis que logró reinventarse con el paso del tiempo
Este sitio es un antiguo asentamiento minero rodeado de montañas y misterio que, en la actualidad, atrae a aventureros de todo el país. Dónde queda.
A solo 25 kilómetros de Villa de Merlo, en el límite entre San Luis y Córdoba, se esconde uno de los destinos más sorprendentes del turismo. Se trata de Pueblo Escondido, un pueblito que está rodeado del imponente paisaje del Valle de Calamuchita y enclavado en las Sierras de los Comechingones, un rincón combina historia minera, naturaleza y aventuras únicas.
Una aventura que empieza antes de llegar al pueblito
El camino a Pueblo Escondido no es un simple traslado: es parte fundamental de la aventura. El recorrido atraviesa el imponente Cerro Áspero, con recorridos que necesitan de una previa preparación y ganas de explorar.
La alternativa más elegida es el trekking que parte desde la Estancia Los Tabaquillos y siempre es acompañado por guías habilitados. También se puede llegar en vehículos 4x4, en bicicleta de montaña o incluso a caballo.
Cada opción ofrece un recorrido distinto, pero todos tienen algo una cosa en común: vistas panorámicas impactantes y un contacto directo con la naturaleza serrana.
Historia del pueblito: un pasado minero que sigue vivo
La historia de Pueblo Escondido se remonta al siglo XIX, cuando se instaló una mina dedicada a la extracción de tungsteno, un mineral muy importante en la industria bélica y metalúrgica. Durante décadas, el lugar funcionó como un activo centro productivo que llegó a albergar a cientos de trabajadores.
Sin embargo, en 1969 la caída del precio internacional del mineral provocó el cierre de la mina. El asentamiento quedó abandonado y se convirtió en un pueblo fantasma perdido entre las sierras. Pero en 1995 comenzó un proceso de recuperación que transformó a Pueblo Escondido en un refugio de montaña, manteniendo intacta su esencia histórica.
Qué actividades se pueden hacer en Pueblo Escondido
Hoy, quienes llegan hasta este rincón pueden recorrer las antiguas instalaciones mineras, como salas de maquinaria, sectores de molienda y viejas usinas que abastecían de energía al complejo. Todo esto enmarcado en un entorno natural de quebradas, arroyos y montañas.
Además, el lugar ofrece distintas alternativas para alojarse:
- Habitaciones privadas o compartidas para mayor comodidad
- Áreas de acampe para una experiencia más inmersiva
- Servicio gastronómico pensado para recuperar energías tras largas jornadas de actividad
Naturaleza, historia y adrenalina
Lejos de quedar en el olvido, Pueblo Escondido logró reinventarse como un destino ideal para quienes buscan algo más que un viaje tradicional. La combinación de desafío físico, paisajes y una historia cargada de memoria lo convierten en una experiencia completa.
Entre ruinas que cuentan historias y senderos que invitan a la exploración, este enclave serrano demuestra que hay pueblitos donde el pasado y la naturaleza conviven en perfecto equilibrio.
Cómo llegar y qué tener en cuenta antes del viaje
Pueblo Escondido se encuentra a pocos kilómetros de Merlo, una de las ciudades turísticas más importantes de San Luis. Desde allí se accede por caminos de montaña hasta un punto donde solo es posible continuar a pie, a caballo, en bicicleta o en vehículos 4x4.
No se recomienda intentar el acceso sin experiencia previa o sin guía, ya que el clima puede cambiar rápidamente y las distancias engañan. También es fundamental llevar abrigo, agua, calzado adecuado y protección solar, incluso en verano.