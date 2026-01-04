El hipnótico pueblito de Córdoba que es ideal para conectar con la naturaleza: dónde queda y por qué es “encantador”

Ubicado en el Valle de Punilla, esta joyita no es tan visitada por turistas a pesar de ofrecer un amplio abanico de actividades y lugares para visitar. Entre las sierras, caminos sinuosos, muchas plantas, flores y árboles, este destino promete calma y tranquilidad.

Villa Giardino Foto: @DestinoArgentina en Instagram

Villa Giardino es un pueblo ubicado en el Valle de Punilla, Córdoba. Ofrece tranquilidad, paisajes pintorescos y ríos con balnearios para disfrutar. Además, tiene el camino de los artesanos de mayor extensión de la Argentina que invita a un paseo por su sinuoso sendero alrededor de las sierras para disfrutar de las chucherías que fabrican los lugareños. Se puede acceder en auto o caminando.

El “Jardín de Punilla” está a una hora de Córdoba Capital y adquirió su nombre por estar rodeado de flores y árboles en todos sus caminos. En el ingreso a la localidad, el reloj floral recibe a sus visitantes con coloridos plantines.

Reloj floral Villa Giardino Foto: Turismo Villa Giardino

Leonardo Camarca, subsecretario de turismo de Villa Giardino, declaró en exclusiva para Canal 26: “La tranquilidad, los arroyos, las sierras, el senderismo y el ciclo-turismo hacen que Giardino sea una propuesta interesante. Además está ubicado en el centro-norte del Valle de Punilla y desde ahí es fácil llegar a localidades vecinas como Huerta Grande, La Falda, La Cumbre o Capilla del Monte. Tenemos una ubicación estratégica.”

Qué hacer en Villa Giardino

El mítico paseo de los artesanos

El principal atractivo turístico de la zona es el Paseo de los Artesanos. Muchos locales se ubican a lo largo de un sendero. Los decoran atrapasueños, llamadores de ángeles y campanas de viento en sus entradas de madera y caminos de piedras en su ingreso.

Camino de los artesanos Foto: Turismo Córdoba

Es una ruta serrana de ripio de unos 9 kilómetros que desemboca en la localidad de La Cumbre. También hay casas de té, restaurantes y bares que permiten disfrutar de la tranquilidad del lugar comiendo algo rico.

“El Bosque” es una confitería con 27 años de antigüedad. Es muy pintoresca, de arquitectura rústica, con troncos cortados como asientos en el patio trasero y un negocio muy bien mantenido dentro. Su especialidad son las cosas dulces, con tortas exhibidas en su mostrador.

Este sitio abre sus puertas los días viernes, sábados, domingos y feriados desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Muchos aprovechan el camino para hacer senderismo o andar en bicicleta y aprovechar el ejercicio y las vistas que ofrece el lugar.

La novedad de la temporada: Auto Tour FM

En temporada se hace dos veces al mes un circuito llamado Auto Tour FM. Sintonizando la radio local desde tu vehículo, se genera un recorrido de toda la localidad en caravana desde el reloj floral. Tarda entre hora y hora y media.

“Pasan por casas de actores, la Estancia de Alto San Pedro en la que se encuentran con un bosque de alcornoques, luego nos detenemos en la Capilla de la Merced que es realmente muy atractiva y está muy bien conservada, pasamos por la reserva natural El Portecelo y finalizamos en el Molino de Thea”, relata Camarca.

Molino de Thea, Villa Giardino Foto: Turismo Villa Giardino

Este último es el primer símbolo turístico de la localidad y está incluido en su escudo. Es un mirador a orillas del arroyo construido por Miguel Thea. “Fue uno de los primeros atractivos turísticos de la región y hoy en día sigue representando a la localidad”, agregó el subsecretario de turismo.

Diques y balnearios para combatir el calor

El Balneario Los Quimbaletes escurre sus aguas hacia el sur y nace de la cuenca norte del Lago San Roque. Este sitio esta próximo al primer asentamiento de los conquistadores españoles, Estancia El Pescadero (año 1600) zona que habitaba una primitiva comunidad Comechingona.

Balneario Los Quimbaletes, Villa Giardino Foto: Turismo Villa Giardino

También se encuentra el Dique El Portecelo que pasó a ser una Reserva Natural en 1992 por la riqueza de avifauna y flora del lugar. Allí mismo está el balneario y camping municipal El Portecelo. Cuenta con pileta de agua de río e infraestructura de servicios.

Balneario El Portecelo Foto: Turismo Villa Giardino

El circuito religioso: para aquellos que buscan algo distinto

El circuito religioso autoguiado cuenta con 5 históricas capillas. En la puerta de cada una hay letreros que van señalizando su historia y características junto a un QR que lleva a sus secretos arquitectónicos. Juana Micono y Ugolino Giardino eran devotos de la religión y como fundadores de la localidad se encargaron de instalar las primeras capillas. Hay algunas que datan de los jesuitas y su intención de “civilizar” a los indígenas.

Comienza en la Capilla Nuestra Señora de la Merced, sigue con la Capilla Nuestra Sra de las Flores, la Capilla Nuestra Sra de Lourdes y la Capilla Nuestra Sra del Valle.

Gruta de Lourdes Foto: Turismo Villa Giardino

Por su parte, la Gruta de Lourdes está a cierta altura y constituye uno de los puntos panorámicos de la ciudad. Se ubica en un cerrito atrás de la Capilla de la Merced y se accede por un camino que forma el Via Crucis hasta la cima donde se encuentra la gruta construida e inaugurada en 1942 por los fundadores de la localidad.

Cómo llegar a Villa Giardino, en Córdoba

En auto, el viaje de Buenos Aires a Villa Giardino es de 8 horas con 20 minutos tomando la RN9 y la Autopista Rosario-Córdoba. Si tomás un micro, el precio arranca en 66.000 pesos por persona hasta los 100.000 pesos.