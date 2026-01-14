Vacaciones en cruceros, una opción ideal para jubilados Foto: Imagen generada con IA Copilot por Canal 26

Los cruceros son esas vacaciones en las que el transporte prácticamente viene a buscarte a tu casa, te ofrece alojamiento, actividades y comidas durante todo el día, y con opciones pensadas para cada etapa de la vida, y todo incluido. Por eso son las vacaciones ideales para jubilados y cada vez más los representantes de la tercera edad buscan este tipo de oportunidades all inclusive para descansar, encontrar cosas para hacer (desde yoga a una visita al casino) y compartir el tiempo con gente afín.

Y todo esto mejora cuando algunas compañías, como MSC, tienen una propuesta de descuento para los viajeros de hasta un 30% y lleva gratis al tercer y cuarto huésped. Se trata de un beneficio por tiempo limitado: se puede contratar hasta el 30 de enero (o hasta agotar disponibilidad) para los cruceros a Brasil desde Buenos Aires durante enero y febrero.

Vacaciones en cruceros, una opción ideal para jubilados Foto: Freepik

Los cruceros son verdaderas ciudades móviles. Foto: MSC

Así, para un crucero de 9 noches en el MSC Fantasia que visita Rio de Janeiro, Buzios, Ilhabela, Camboriu y Montevideo, pasa de U$S 1.783 a 1053 por persona, impuestos incluidos. A bordo, la experiencia sigue con propuestas de entretenimiento para todas las edades y lo mejor de la gastronomía internacional.

En el caso de Costa Cruceros el viajero se puede asociar al C/Club para conseguir tarifas más bajas: descuentos de hasta el 20 o el 50 % en cruceros y el acceso a privilegios exclusivos sólo para los miembros de este programa de fidelidad, que se aplican según la categoría que tenga.

Cruceros, ideales para jubilados: todo está al alcance de la mano

Se trata de verdaderas ciudades flotantes: los buques que llegan al puerto de Buenos Aires ofrecen todo tipo de actividades diurnas (piscinas, deportes, espectáculos) y nocturnas (casinos, fiestas, teatro) con una oferta gastronómica variada y abundante a toda hora, ambientes familiares y camarotes cómodos repartidos en diferentes categorías, que es lo que marca el precio.

Para las personas mayores implica la ventaja de encontrar todo resuelto a bordo para pasar las vacaciones de la manera que más les guste. Si bien incluyen la mayoría de los servicios en su oferta, hay otros que requieren de un pago extra en caso de que el viajero lo pida, especialmente la barra libre de bebidas. De todos modos se convierten en una opción para el viaje grupal que favorece la charla y la vida en comunidad.

Para tener una idea de las dimensiones de estos barcos, el MSC Fantasia es un crucero grande con una eslora (largo) de 333.30 m, una manga (ancho) de aproximadamente 37.92 m y un tonelaje de unas 137.936 toneladas, con capacidad para 4.363 pasajeros y 1.370 tripulantes, distribuidos en 18 cubiertas para pasajeros y una altura considerable, destacando por sus instalaciones de lujo como el MSC Aurea Spa y el simulador de F1.