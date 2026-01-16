El histórico restaurante de Mar del Plata famoso por sus bifes jugosos de más de un kilo:

Palacio del bife. Foto: Google Maps

Mar del Plata es una ciudad costera enorme, con múltiples puntos de interés, pero si hay algo que no puede faltar en cualquier itinerario es comer en El Palacio del Bife, un restaurante que desde 1960 mantiene su esencia intacta. Este lugar

El emblemático restaurante hace honor a su nombre con bifes que llegan a la mesa en porciones generosas, jugosas, en el punto justo y de una ternura inconfundible. Temporada tras temporada, el salón se llena de turistas que regresan por costumbre, pero también por memoria y tradición.

Con manteles de tela, un servicio atento y una carta sin giros modernos ni sorpresas forzadas, el lugar conserva su esencia intacta. Es ese restaurante confiable al que siempre se vuelve, donde sentarse a comer bien sigue siendo, simplemente, una garantía.

El Palacio del Bife, Mar del Plata. Foto: Instagram @elpalaciodelbife

Cuánto cuesta el bife de 1,2 kilos en el Palacio del Bife

El gran protagonista de la carta es el Bife Gran Palacio, un T-bone de 1,2 kilos pensado para compartir, que impresiona tanto por su tamaño como por su jugosidad. Su precio es de $80.000 y suele ser la elección de quienes buscan una experiencia bien carnívora.

Otra opción muy elegida es el bife de chorizo de 450 gramos, alto, tierno y cocido en el punto justo, que se sirve con papas fritas doradas y crocantes, de las clásicas, hechas con papas naturales. Cuesta $32.000 y, según recomiendan los mozos, no necesita ningún agregado, aunque siempre está la posibilidad de acompañarlo con chimichurri o salsa criolla.

Qué más se puede comer en El Palacio del Bife

Además, hay otras opciones que amplían la experiencia más allá de la carne. En El Palacio del Bife, la carta es extensa y está pensada para satisfacer todos los gustos: incluye pescados y mariscos, arroces, pastas caseras y una oferta sólida de carnes de vaca, cerdo y aves. Una propuesta abundante y sin vueltas, que explica por qué en temporada alta las filas en la puerta ya forman parte del paisaje.

El Palacio del Bife, Mar del Plata. Foto: Instagram @elpalaciodelbife

La experiencia comienza con una panera bien tradicional, con tostadas, pan francés, grisines y un acompañamiento de queso crema o manteca que hace más amable la espera.

Entre las entradas, se destacan las empanadas de carne cortada a cuchillo, un clásico de la casa que se mantiene entre los más pedidos. Con masa artesanal y un relleno sabroso y bien condimentado, cuestan $3.300 y funcionan como un anticipo del nivel general de la cocina.

Las sugerencias del día suman platos bien criollos y reconfortantes. Pastel de papas con carne cortada a cuchillo, distintos guisos y un locro que ya no se reserva solo para las fechas patrias forman parte del menú habitual.

El Palacio del Bife, Mar del Plata. Foto: Instagram @elpalaciodelbife

Las pastas, todas elaboradas de manera artesanal en el propio local, son otro de los fuertes del restaurante. En el rubro mariscos, la opción que más llama la atención es la paella individual ($35.000), poco común en este tipo de parrillas e ideal para mesas con preferencias variadas. También se destacan las rabas ($22.000).

Con una carta depurada, donde quedaron solo los platos que mejor funcionan, El Palacio del Bife reafirma su identidad: recetas clásicas, porciones generosas y una constancia que se mantiene intacta con el paso del tiempo.

Dónde queda el Palacio del Bife y cuándo abre

El Palacio del Bife está ubicado en Córdoba 1857, en la ciudad de Mar del Plata, y abre todos los días. Se puede visitar tanto al mediodía, de 12 a 15.30, como por la noche, de 20 a 0.30.