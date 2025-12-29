Cuánto sale comer en Chichilo, el restaurante histórico del puerto de Mar del Plata con platos abundantes y comida de mar exquisita

Ubicado en el corazón del puerto de La Feliz, este lugar es un clásico indiscutido y una parada obligada para quienes buscan pescados y mariscos frescos, platos abundantes y buenos precios.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Mar del Plata es una ciudad costera enorme, con múltiples puntos de interés, pero si hay algo que no puede faltar en cualquier itinerario es comer pescados y mariscos bien frescos del puerto. Entre todas las opciones, una de las más famosas sin dudas es Chichilo, uno de los restaurantes más emblemáticos de La Feliz y un verdadero clásico para quienes buscan platos de mar abundantes y deliciosos.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Cuánto cuesta comer en Chichilo en diciembre 2025

En diciembre de 2025, algunos de los platos más pedidos de Chichilo tienen los siguientes precios:

Rabas: $27.000

Filet de merluza a la romana: $29.000

Empanadas de atún o salmón: $3.500 cada una

Pulpo a la provenzal: $95.000

Spaghetti con crema de langostinos: $33.000

Paella: $28.000

Cazuela de mariscos: $34.000

Gambas al ajillo: $35.000

Pescado al roquefort: $37.000

Arroz con langostinos: $33.000

Salmón rosado grillé: $57.000

Salmón al roquefort: $65.000

Además, cuentan con opciones para las personas que no coman pescado como milanesa de ternera a la napolinata con guarnición, spaghetti, ñoquis o ravioles.

Precios de Chichilo diciembre 2025. Foto: Chichilo.

En cuanto a las bebidas, el agua mineral, agua saborizada y gaseosas tienen un valor de $4.700. Las cervezas se venden por lata o por litro:

Lata: entre $5.600 y $7.700

Litro: entre $8.000 y $11.000

Precios de Chichilo diciembre 2025. Foto: Chichilo.

Dónde queda Chichilo

Chichilo queda en el Centro Comercial del Puerto de Mar del Plata, una de las zonas más tradicionales de la ciudad para comer pescados y mariscos. Está ubicado en el área portuaria donde se concentran los restaurantes clásicos del puerto. En realidad, el restaurante cuenta con dos locales muy próximos entre sí, dentro del mismo paseo comercial.

La historia de Chichilo, el restaurante emblemático de Mar del Plata

Todo comenzó en 1947, cuando Don Chichilo llegó a Buenos Aires a bordo del buque Campana con una convicción firme: trabajar duro y apostar al oficio del mar. Con ese espíritu abrió un pequeño puesto de venta de pescado fresco, donde cada madrugada se convertía en una nueva oportunidad.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

El esfuerzo fue dando sus frutos y aquel emprendimiento humilde creció hasta convertirse en una flota de 22 barcos propios, capaz de exportar más de 1.000 cajas de pescado por día. Un crecimiento que no fue casual, sino el resultado de la perseverancia y el respeto por la calidad.

René Favaloro, admirador de la dedicación y del compromiso con el producto, llegó a presenciar y dar un discurso en la inauguración de uno de los locales en Mar del Plata, un gesto que quedó grabado como símbolo de confianza y reconocimiento.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Con el paso de los años, el lugar se volvió famoso por sus rabas, paellas, cazuelas de mariscos y pescados frescos, servidos en porciones grandes, ideales para compartir. Su estilo siempre fue muy cercano a la cocina casera de mar, esa que remite a los bodegones de puerto y a la tradición inmigrante.

Hoy, varias décadas después de su apertura, Chichilo sigue siendo una parada obligada en Mar del Plata, especialmente en temporada de verano, cuando el puerto se llena de visitantes.