Gastronomía y tranquilidad en Chascomús Foto: Instagram @parador_entrepueblos

Viajar por la Ruta 2 rumbo a la Costa Atlántica suele implicar siempre las mismas paradas. Sin embargo, a la altura de Chascomús hay un lugar que empezó a romper con esa lógica gracias a una propuesta clara y bien ejecutada: sándwiches artesanales, abundantes y pensados para comer bien en medio del viaje.

El parador Entre Pueblos, que está ubicado en el kilómetro 122 de la Ruta 2 en frente del ACA de Chascomús y no es un café al paso ni un bodegón clásico. Tampoco una estación de servicio con menú genérico. La carta es corta, directa y gira exclusivamente alrededor del sándwich como plato principal.

Un parador único en Ruta 2 Foto: Instagram @parador_entrepueblos

Sándwiches artesanales con producto de verdad

El diferencial está en los ingredientes. La mayoría de los sándwiches ronda los $15.000, con una sola opción apenas por encima, y todos apuntan a una lógica similar: fiambres artesanales, quesos bien elegidos y acompañamientos que suman sin tapar el sabor principal.

Uno de los más pedidos es el pastrami ahumado artesanal, servido con queso provolone, pimientos asados, rúcula y una salsa intensa que termina de cerrar el conjunto. También se destacan el jamón crudo curado artesanal, con cherries confitados y pesto de tomates secos, y la mortadela artesanal con nuez, una combinación poco habitual en la ruta pero muy bien resuelta.

Para quienes prefieren carnes calientes, hay opciones como el lomito de cerdo a las hierbas, acompañado por cebollas agridulces y barbacoa ahumada, o el pollo grillado, que es la única alternativa que sube a $16.000. También hay una opción vegetariana a base de verduras asadas, que no queda relegada y mantiene el mismo nivel que el resto de la carta.

Todos los sándwiches están pensados para ser contundentes, ideales para compartir o para encarar el tramo final del viaje sin hambre.

Una parada sandwichera camino a la costa Foto: Instagram @parador_entrepueblos

Una parada estratégica en Chascomús

El local está ubicado directamente sobre la Ruta Provincial 2, en Chascomús. El horario acompaña bien el flujo rutero: abre desde la mañana y se mantiene operativo hasta la noche, con una franja horaria más extendida los fines de semana, cuando el tránsito aumenta y muchos viajeros buscan opciones para almorzar tarde o cenar antes de volver a Buenos Aires.

Además, ofrecen opción sin TACC, con un adicional de $2.500, algo poco frecuente en paradores de ruta y que suma puntos para quienes necesitan alternativas específicas.

Parador Chascomús

Dirección : Ruta 2 km 113,5 (sentido ascendente)

Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Chascomús