La imponente construcción más visitada del planeta. Foto: Instagram @_pot.won

Los monumentos acompañan a la humanidad desde hace siglos. Son construcciones que no solo impactan por su tamaño o belleza, sino que también condensan la memoria, los valores y la historia de las sociedades que los levantaron. En distintos puntos del mundo existen cientos de ellos, algunos más famosos que otros, pero todos con un fuerte peso simbólico.

Cuando se habla del monumento más visitado del planeta, muchos piensan automáticamente en la Torre Eiffel o en la Estatua de la Libertad. Sin embargo, ninguno de ellos encabeza el ranking. Tampoco se trata de la Gran Muralla China. El sitio que recibe más visitantes está en China y guarda siglos de historia imperial.

El monumento más visitado del mundo está en China

De acuerdo con datos del portal especializado Civitatis, la Ciudad Prohibida, ubicada en Beijing, recibe alrededor de 19 millones de visitantes al año, lo que la convierte en el monumento más visitado del planeta. Este gigantesco complejo, con más de 600 años de antigüedad, cuenta con unos 980 edificios construidos bajo estrictos principios de simetría y armonía, con característicos techos dorados que remiten a la época imperial.

Ciudad Prohibida, China. Foto: Instagram @_pot.won

La UNESCO destaca que este sitio fue la sede del poder absoluto en China durante más de cinco siglos, entre 1416 y 1911. Además de sus palacios, la Ciudad Prohibida alberga jardines paisajísticos y cerca de 10.000 estancias con muebles, reliquias y obras de arte que reflejan el esplendor de las dinastías Ming y Qing.

Ciudad Prohibida, China. Foto: Instagram @tgofitw

Otros de los monumentos más visitados del planeta

Entre los sitios históricos que también figuran entre los más concurridos del mundo se encuentran las pirámides de Giza, que emergen del desierto egipcio y reciben más de 14 millones de visitantes cada año.

Pirámides de Egipto. Foto: Unsplash.

Muy cerca en el ranking aparece la Gran Muralla China, un coloso arquitectónico que atrae a unos 11 millones de personas anualmente, fascinadas por su extensión y su historia milenaria.

Gran Muralla China. Foto: Unsplash.

En Europa, la Basílica de San Pedro, construida sobre la tumba del apóstol del mismo nombre, es uno de los centros espirituales más importantes del cristianismo y recibe alrededor de 11 millones de visitantes por año.

Por último, el Palacio de Versalles, símbolo del lujo y el poder de la monarquía francesa, atrae a unos ocho millones de turistas que recorren sus salones, jardines y galerías cargadas de arte e historia.

Palacio de Versalles, Francia. Foto: Reuters

Estos monumentos no solo concentran multitudes, sino que siguen funcionando como puentes vivos entre el pasado y el presente, recordándonos qué fue importante para la humanidad.