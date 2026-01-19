Remodelación de la histórica Rambla de Mar del Plata:

Cambio de baldosas en la Rambla de Mar del Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La puesta en valor integral de la Rambla de Mar del Plata avanza por etapas y busca recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, respetando su valor histórico y mejorando su funcionamiento para vecinos y turistas.

Desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires explicaron que la obra no es solo estética: incluye recambio de baldosas, mejoras en desagües pluviales, nueva iluminación, accesibilidad y el ordenamiento general del espacio.

El objetivo es resolver problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas y asegurar que la Rambla conserve su identidad, inaugurada en 1938.

El objetivo es resolver problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los trabajos ya finalizados se encuentran las veredas frente al Hotel Provincial y el Casino Central. También, hubo avances en el sector del Bajo Rambla y zonas cercanas a edificios públicos.

Actualmente, las tareas se concentran en la Plaza del Monumento a Guillermo Brown, donde se están reparando los solados y reforzando la impermeabilización para evitar filtraciones e inundaciones en las cocheras subterráneas.

Uno de los cambios más visibles será la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, pensado para destacar el valor arquitectónico del conjunto y mejorar la seguridad durante la noche.

La histórica Rambla de Mar del Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque no hay una fecha exacta de finalización, la obra continuará por etapas. Primero, se completará el recambio de solados en los sectores que faltan y, luego, se intervendrá el área del Bajo Recova para terminar de renovar todo el paseo.

La Rambla es una de las postales más representativas de Mar del Plata y un punto clave para el turismo. Con esta transformación, la Provincia busca que el paseo esté a la altura de lo que significa para la ciudad y para quienes la visitan durante todo el año.

Cinco puntos claves de la obra en la Rambla de Mar del Plata