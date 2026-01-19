Remodelación de la histórica Rambla de Mar del Plata: cómo avanza la obra y cuáles son las etapas finales
La obra, que demanda una inversión estimada en 12.000 millones de pesos, se ejecuta con especial cuidado en la recuperación de materiales originales y en la colocación minuciosa de los nuevos solados, uno de los aspectos que más tiempo demanda.
La puesta en valor integral de la Rambla de Mar del Plata avanza por etapas y busca recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, respetando su valor histórico y mejorando su funcionamiento para vecinos y turistas.
Desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires explicaron que la obra no es solo estética: incluye recambio de baldosas, mejoras en desagües pluviales, nueva iluminación, accesibilidad y el ordenamiento general del espacio.
El objetivo es resolver problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas y asegurar que la Rambla conserve su identidad, inaugurada en 1938.
Entre los trabajos ya finalizados se encuentran las veredas frente al Hotel Provincial y el Casino Central. También, hubo avances en el sector del Bajo Rambla y zonas cercanas a edificios públicos.
Actualmente, las tareas se concentran en la Plaza del Monumento a Guillermo Brown, donde se están reparando los solados y reforzando la impermeabilización para evitar filtraciones e inundaciones en las cocheras subterráneas.
Uno de los cambios más visibles será la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, pensado para destacar el valor arquitectónico del conjunto y mejorar la seguridad durante la noche.
Aunque no hay una fecha exacta de finalización, la obra continuará por etapas. Primero, se completará el recambio de solados en los sectores que faltan y, luego, se intervendrá el área del Bajo Recova para terminar de renovar todo el paseo.
La Rambla es una de las postales más representativas de Mar del Plata y un punto clave para el turismo. Con esta transformación, la Provincia busca que el paseo esté a la altura de lo que significa para la ciudad y para quienes la visitan durante todo el año.
Cinco puntos claves de la obra en la Rambla de Mar del Plata
- Aunque no hay una fecha de finalización definida, el plan prevé seguir avanzando por sectores hasta completar toda la Rambla y el Bajo Recova.
- La obra de puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata es integral y no superficial: apunta a resolver problemas estructurales acumulados durante décadas, respetando su valor patrimonial.
- La inversión estimada es de 12.000 millones de pesos y se ejecuta por etapas, con especial cuidado en la recuperación de materiales originales.
- Se instalará un nuevo sistema de iluminación LED para resaltar la arquitectura y mejorar la seguridad de vecinos y turistas.
- Ya se completaron trabajos en sectores clave como las veredas del Hotel Provincial y el Casino Central, y actualmente las obras se concentran en la Plaza Guillermo Brown.