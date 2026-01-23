La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @fiestasycaminos

Una de las fiestas más importantes del calendario argentino está cada vez más cerca. Se trata de la Fiesta Nacional de la Artesanía, un evento donde música, tradición y manualidades confluyen para llenar de alegría y buenos recuerdos los corazones de quienes asistan. Alojado por la ciudad de Colón, en Entre Ríos, muchos turistas se preguntan cómo llegar.

El festival será entre el 12 y el 16 de febrero, y las entradas ya están a la venta por 1000tickets.com.ar. Los precios varían entre los $10.000 y $90.000, según la ubicación y el artista que toque el día que se quiera asistir.

El evento ya se convirtió en una parte vital de la identidad entrerriana. Además de convocar a miles de turistas para disfrutar de los shows musicales con artistas de primer nivel, también permite disfrutar de las típicas aguas termales y las playas fluviales de la ciudad.

La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @JoseLuisWalser

Cómo llegar a la Fiesta Nacional de la Artesanía

Muchos visitantes se preguntan cómo acercarse al predio para disfrutar de este imperdible evento. El viaje hasta la localidad de Colón en la provincia de Entre Ríos dura aproximadamente 4 horas y hay 322 kilómetros de distancia, saliendo desde CABA.

Se trata de un recorrido directo, cómodo y muy transitado por quienes recorren la costa del Río Uruguay:

Ingresá a la Panamericana: Desde General Paz, seguí las indicaciones hacia la Ruta Panamericana / AU09, que te llevará rumbo a Zárate. Continuá por la Ruta Nacional 9 (RN9): Mantenete por la RN9 hasta llegar a la zona de Zárate, donde se encuentra el acceso al famoso Complejo Zárate–Brazo Largo. Cruzá el Puente Zárate–Brazo Largo e incorporate a la RN12: Al atravesar los puentes, seguí por la Ruta Nacional 12. Tomá la Ruta Nacional 14 (RN14): Tras pasar por Ceibas, la RN12 se une con la RN14, también conocida como Autovía Artigas. Desde allí, el camino es prácticamente recto hacia Colón. Accedé por la Ruta Nacional 135 para ingresar a Colón: Ya cerca del destino, tomá la RN135, la vía de entrada directa a la ciudad. Desde allí solo resta seguir las señalizaciones urbanas hasta el predio donde se realiza la Fiesta Nacional de la Artesanía.

La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @JoseLuisWalser

Otra alternativa es viajar en micro, una opción perfecta para aquellos que prefieren comodidad y relajación, y no desgastarse con el estrés que puede generar un viaje rutero. Los precios de boletos para ómnibus de larga distancia varían entre 30.000 y 45.000 pesos, según empresa, horario y tipo de pasaje, y el viaje dura aproximadamente unas 5 horas y media.

Quiénes tocan en la Fiesta Nacional de la Artesanía

No solo habrá exposiciones artesanales, sino también shows musicales de primer nivel. Entre los invitados estarán Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso. Los rimbombantes nombres que dirán presente en el festival tienen como fin atraer más turistas que, con la excusa de disfrutar de los espectáculos, extiendan su estadía y se enamoren de la ciudad.

“Es una fiesta que combina cultura, música, gastronomía y encuentro, y que forma parte del ADN del verano en Colón, por eso es una experiencia que quienes nos visitan no deberían perderse”, afirmó Federico Escher, el secretario de Turismo de Colón.

La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @JoseLuisWalser

Día por día, quiénes tocan en la Fiesta Nacional de la Artesanía:

Jueves 12 de febrero: Banda de la Policía de Entre Ríos - Los Musiqueros Entrerrianos

Viernes 13 de febrero: La Beriso

Sábado 14 de febrero: Luck Ra

Domingo 15 de febrero: Abel Pintos

Lunes 16 de febrero: La Konga

La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @JoseLuisWalser

Un festival diferente: Deporte en Colón durante la Fiesta de la Artesanía

Además de los artistas, el festival será único por sus propuestas deportivas. Distintas actividades para poner el cuerpo en movimiento y que incluyen disciplinas en playa, ríos y espacios urbanos.