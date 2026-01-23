El bodegón de Buenos Aires que lleva el chorizo a otro nivel:

El bodegón de Palermo con chorizos de elaboración propia. Foto: Prensa.

Cada 23 de enero se celebra el Día Mundial del Chorizo, un clásico indiscutido que ocupa un lugar privilegiado en la mesa de los argentinos. Y no hay mejor manera de homenajearlo que disfrutándolo en su máxima expresión.

En Buenos Aires, restaurantes y parrillas se suman al festejo, pero hay un bodegón que logra destacarse: con chorizos de elaboración propia y 100% de cerdo, convirtió este infaltable de la parrilla en un verdadero clásico gourmet.

El bodegón de Buenos Aires que se destaca por sus chorizos de elaboración propia

Ubicado en el barrio de Palermo, Hierro Bodegón se luce por su chorizo de puro cerdo y elaboración propia, uno de los grandes protagonistas de la experiencia. Se elabora en la casa con cerdo bien terminado, de grasa firme, blanca y limpia, y se condimenta con una cuidada mezcla de coriandro, nuez moscada, ajo en polvo y pimienta negra, que realza y pone en primer plano el sabor de la carne. Esta delicia tiene un valor de $10.450.

Se trata de un embutido fresco, de reposo corto —entre uno y tres días desde su armado—, que se cocina a las brasas con carbón y quebracho colorado, y llega al plato jugoso, dorado y en su punto justo. Puede acompañarse con guarniciones a elección, como papas rotas crocantes ($6.500), verdes orgánicos con queso parmesano ($6.800) o un mix de tomates de huerta ($7.800) que aporta frescura y acidez. Todo integra una propuesta que revaloriza la cocina popular argentina con una mirada actual, sin perder su esencia, en un espacio moderno y canchero.

Qué comer en Hierro Bodegón y cuánto sale

Más allá de los chorizos, el lugar ofrece una amplia variedad de platos. Entre las opciones a las brasas se destacan el bife angosto de más de medio kilo ($31.500), el bife ancho de 550 gramos ($35.800), el lomo de 300 gramos ($37.500) y la picaña de 350 gramos ($39.500).

La carta se completa con milanesas de lomo ($28.500), salmón con puré de coliflor ($33.500), langostinos con risotto y queso estacionado ($31.000) y distintas variedades de pastas, con precios que van de los $20.000 a los $23.000. Además, hay múltiples opciones de entradas y una cuidada selección de tragos para acompañar la experiencia.

Hierro es un bodegón contemporáneo y multisensorial, con una propuesta pensada para compartir: platitos, platos principales, guarniciones y postres que dialogan entre sí. Su estética celebra lo popular con un twist actual, donde la tradición se reinterpreta sin perder identidad.

La cocina se apoya en fermentos, cocciones largas, curados, fuego y emulsiones, mientras que la carta de vinos —con etiquetas nacionales cuidadosamente seleccionadas— funciona como un verdadero mapa sensorial. A eso se suman cócteles de autor y DJ sets, completando una experiencia que va más allá de lo gastronómico.

Dónde queda Hierro Bodegón y cuándo abre

Hierro Bodegón está ubicado en Fitz Roy 1722, en el barrio de Palermo. Abre de lunes a jueves de 12 a 00 h; viernes y sábados de 12 a 01 h; y los domingos de 12 a 17 h, ideal tanto para almuerzos tranquilos como para cenas que se extienden sin apuro.