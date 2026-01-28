Thiago Lapuente
miércoles, 28 de enero de 2026, 23:25
Aquasol, en Mar del Plata.
Aquasol, en Mar del Plata.

Mar del Plata no es solo playa. De un tiempo a esta parte, la ciudad insignia del verano argentino ha adaptado su oferta turística para seducir a visitantes de todo tipo, incluyendo a aquellos que no se sienten atraídos por el sol, la arena y el mar. Dos parques acuáticos son el furor de la temporada: Aquópolis y Aquasol.

¿Cuál es, verdaderamente, la mejor opción? La respuesta puede paralizar a los visitantes y dependerá de los intereses, la disponibilidad horaria y las atracciones más llamativas que cada parque ofrezca. Por eso, en esta repasamos en detalle los dos centros de diversiones de Mar del Plata.

Aquasol, en Mar del Plata.

Aquópolis, la nueva estrella que brilla en Mar del Plata.

Aquópolis se define como el parque acuático más moderno y vibrante de Mar del Plata. Incluye una amplia gama de atracciones para todas las edades, desde juegos infantiles, pasando por piletas y hasta toboganes extremos como el Poseidón.

Cuenta con servicios que convierten la estadía del visitante, en un momento de confort, disfrute y relajación. Entre ellos: zona de pícnic, quinchos con parrillas, canchas de fútbol, plaza de juegos, lockers y un funshop con todo lo necesario.

Además, cuenta con un amplio y variado patio de comidas en el que hay hamburgueserías, cafeterías, pizzerías, heladerías y mucho más.

El parque acuático más vibrante de Mar del Plata

Sus atracciones acuáticas están divididas en tres niveles: “Extremas”," “Moderadas” e “Infantiles”. Las piletas y toboganes más llamativos son:

  • “Prometeo”: un sinfín de vueltas con cambios de sentido que pasan por un sinuoso túnel.
  • “Challenger 360”: un túnel que te llevará a máxima velocidad a un bowl gigante donde se vive una experiencia centrífuga inigualable.
  • “Indianápolis”: una pista de carreras acuáticas donde se compite por ver quién llega más rápido a la línea de meta.

Aquasol, el clásico de todos los años.

Aquasol, en Mar del Plata.

Aquasol es el parque acuático más antiguo y simbólico de Mar del Plata. Presente en la ciudad desde 1989, se autodefine como el parque acuático más grande de Latinoamérica.

Además de las tradicionales montañas, toboganes y otros juegos, cuenta con un spa tropical, con hidromasajes envolventes y cascadas relajantes. También ofrece un balneario artificial de más de 10.000 metros cuadrados con playa de arena blanca, aguas termales y barras de tragos con coctelería de autor, para que todas las edades, y no solo los más chicos, puedan disfrutar.

Sus atracciones también se dividen en tres niveles, al igual que Aquópolis. En este parque se destacan:

  • “Vulcano”: un tobogán lleno de emoción que te lanza a toda velocidad directo al interior de un cráter gigante, donde girás sin control dentro del volcán… hasta que una abertura en el centro te deja caer en una pileta.
  • “Boomerang”: un recorrido de vaivén a gran velocidad, donde subís por una pared casi vertical y volvés a caer con toda la fuerza de la gravedad.
  • “Kamikaze”: el tobogán más extremo del parque. Una caída vertical de 20 metros a toda velocidad que te deja sin aliento. Una experiencia no apta para cobardes.
Aquasol, en Mar del Plata.

Más allá de la diversión

Lo cierto es que la decisión no se toma solo pensando en el parque más entretenido, que mejores juegos tiene o que más se adapte a las necesidades de cada uno, sino también con la billetera, la cartera y el bolsillo.

En el aspecto económico, no hay una gran diferencia entre los dos parques. Las entradas generales de Aquópolis son 3000 pesos más baratas que las de Aquasol. Así queda la tabla

  • Entrada General Mayor: $ 45.000 Aquasol | $42.000 Aquópolis
  • Entrada General Menor y Jubilados: $ 42.000 Aquasol | $38.000 Aquópolis.
  • Entradas Residente: $42.000 Aquasol | $40.000 Aquópolis

Cómo llegar a cada parque

El parque acuático más vibrante de Mar del Plata

No solo lo económico, sino también la comodidad, tiene un peso preponderante en la decisión final.

Aquópolis queda cerca de la playa de Los Acantilados y La Serena, al sur de la ciudad. Se puede llegar tanto en automóvil particular, tardando unos 30 minutos desde el centro turístico, o en colectivo de línea, demorando una hora aproximadamente.

  • En colectivo: Tomar el colectivo 511 letra G con destino a Edison. Tras una hora de viaje, deberá bajarse en Avenida Jorge Newbery, justamente donde está el Complejo
  • En auto, por Ruta 2: Pasa por la rotonda de entrada a Mar del Plata y sigue por la Av. Champagnat (como referencia, va a pasar por el supermercado Carrefour). Siga derecho y va a cruzar las siguientes rotondas: la de Av. Libertad, la de Av. Luro, la de Av. Colón, la de Calle Alvarado (donde está Makro) y, al llegar a la de la Av. Juan B. Justo (donde se encuentra el monumento al Gaucho), toma esta avenida a su izquierda (en dirección al mar). Siga derecho hasta la calle Alem, son 6 km aprox., gire a la derecha y toma Av. Edison (que es la continuación de Alem cuando cruza Juan B. Justo). El Complejo se encuentra sobre dicha calle a la altura del 8000.
  • En auto, por ruta 11: Siga derecho por la costa hasta la entrada al barrio San Patricio, gire a la izquierda y siga derecho hasta la Av. Edison, donde encontrará el Complejo.

Aquasol se encuentra ubicado en Autovía 2 Km 386, a solo 15 minutos de la ciudad de Mar del Plata, principal destino turístico de verano del país.

  • En transporte público: la línea 542 que parte desde el Casino de Mar del Plata.
  • En auto: tomar Ruta 11 hasta Santa Clara del Mar, en donde se debe tomar la rotonda hacia la ruta empalme con Autovía 2. Al llegar a la Autovía 2 verás Aquasol emplazado a pocos metros hacia la derecha.