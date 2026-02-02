El bodegón que homenajea a Diego Maradona y es perfecto para los paladares más exquisitos:

Bodegón Para Siempre. Foto: Instagram/bodegonparasiempre

Los bodegones clásicos siguen siendo un emblema de la identidad porteña. Espacios donde la cocina tradicional, la calidez del ambiente y el espíritu familiar se combinan para ofrecer experiencias memorables. Aunque muchos están repartidos por los distintos barrios de la Capital, algunos cruzan el límite de la Ciudad para seguir marcando presencia.

En el corazón de Banfield, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra un lugar que rinde homenaje a Diego Armando Maradona dentro de las instalaciones de un club barrial. Se trata del Bodegón Para Siempre, un lugar que conquista hasta a los comensales más exigentes y es uno de los espacios predilectos de los vecinos de la zona.

Bodegón Para Siempre. Foto: Instagram/bodegonparasiempre

Con una carta amplia, platos generosos y precios accesibles, este bodegón invita a disfrutar en todos los sentidos: entre comidas caseras, porciones abundantes y un karaoke que levanta el ánimo de los comensales y los allí presentes.

Bodegón Para Siempre. Foto: Google Maps.

Qué se puede comer en el Bodegón Para Siempre

Como ya se dijo, las porciones son abundantes y todos los platos están preparados con un sabor inigualable. Pero para aquellos que quieren saber de antemano qué van a poder degustar, lo que se sirve en este bodegón es lo siguiente:

Mollejas al verdeo: $28.000

Riñones a la provenzal: $19.000

Matambre a la pizza: $23.000

Costillita de cerdo a la riojana: $22.000

Suprema grillé al verdeo: $17.000

Vacío al horno con portuguesa y papas doré: $45.000

Ribs a la barbacoa con papas con cheddar y verdeo: $35.000

Provoleta bode con jamón crudo o panceta, rúcula, tomate y huevo frito: $24.000

Milanesa comen 4 o pican 6 - Napolitana: $60.000

“El Bode” (salsa de tomate, muzzarella, panceta y huevos fritos): $68.000

Fideos con langostinos con crema de azafrán: $21.000

Raviolón de brótola y boniato con crema de azafrán: $22.000

Bodegón Para Siempre. Foto: Instagram/bodegonparasiempre

“Vinimos por recomendación de una amiga... La verdad, la comida excelente”, “Excelente lugar, muy familiar. Frituras perfectas”, “Muy lindo bodegón. La atención, excelente”, “Panza llena, corazón contento”, “Club de barrio, se come increíble, todo casero, re bien atendidos”, “Muy buenos platos ricos y grandes para compartir y a un buen precio”, fueron algunas de las opiniones en Google Maps.

Bodegón Para Siempre. Foto: Instagram/bodegonparasiempre

Cómo llegar al Bodegón Para Siempre

Este sitio está ubicado en la localidad de Banfield, en la calle Melo al 500. Abre sus puertas de miércoles a domingo y comparte espacio con el Club Social y Deportivo Para Siempre, reconocible por el mural que homenajea a Diego Maradona.

Un lugar distinto, un lugar tranquilo. Que invita al disfrute y a pasar un buen momento, entre platos, sabores y aromas que harán que el comensal disfrute toda una gama de deliciosas sensaciones.

El bodegón abre sus puertas los miércoles, jueves y viernes por la noche; los sábados, al mediodía y por la noche; y los domingos, únicamente al mediodía.