La Normita Bodegón. Foto: Instagram/lanormitavl

En el corazón de Vicente López, uno de los barrios más atractivos de la provincia de Buenos Aires por su arquitectura y su propuesta gastronómica, los bodegones ocupan un lugar especial. Entre los más emblemáticos se destaca La Normita Bodegón, una parada obligada tanto para vecinos como para quienes llegan de visita.

El restaurante ganó fama por sus milanesas, consideradas por muchos como de las mejores de la zona. A eso se suma un clima cálido y familiar que lo convierte en un punto de encuentro habitual para compartir almuerzos y cenas sin apuro.

Su carta es uno de sus mayores atractivos: variada, abundante y elaborada con ingredientes frescos y de calidad, cada plato mantiene el espíritu clásico del bodegón y cumple con las expectativas de quienes buscan buena comida y sabores tradicionales.

Menú de “La Normita Bodegón”: cuáles son sus especialidades

Para compartir:

Milanesa La Normita (para 4 personas): muzza, papas fritas y 5 huevos fritos — $62.000

Picada La Normita: pan, jamón, queso, aceitunas, salame, queso sardo, tortilla, milanesitas, papas fritas, empanadas fritas y jamón crudo — $66.000

Cambalache (jamón, muzza, huevo, panceta, tomate, aceituna y papas fritas) — $67.000

Platos más destacados del menú:

Pastel de papa — $14.000

Arroz con pollo — $14.000

Guiso de lentejas — $16.000

Pastas (las salsas van aparte):

Ñoquis — $13.000

Ravioles — $15.000

Canelones — $14.000

Lasagna — $22.000

Postres:

Flan o budín solo — $6.000

Flan o budín con dulce — $6.500

“Bodegón súper recomendable. La comida es rica y la relación precio-calidad es excelente”, “Excelente opción para comer comida casera. Nos atendieron súper rápido”, “Todo es muy recomendado”, “Atención 10 puntos, ya que ser chico te atienden super bien”, fueron algunas de las opiniones en Google Maps.

¿Dónde queda y cómo llegar a “La Normita Bodegón”?

El clásico bodegón está situado sobre la calle Lavalle al 1400, en pleno corazón de Vicente López, una localidad de zona norte con muy buena conexión con CABA.

“La Normita Bodegón” abre de martes a domingo, atendiendo al mediodía entre las 12 y 14:30 horas, y por la noche a partir de las 20 horas hasta la medianoche.

Las líneas de colectivos 152, 161 y 184 circulan por dicha zona y dejan a los clientes cerca del restaurante, otro de los puntos más valorados por sus comensales.