San Valentín en Avenida Corrientes Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La noche de la Avenida Corrientes se llena de color los sábados de febrero desde Callao hasta el Obelisco para disfrutar la ciudad al máximo.

Hay shows en vivo en cada cuadra con artistas callejeros, promociones en locales de comida y DJs en un escenario frente al Obelisco. Incluso proyectan películas sobre una tela gigante y es ideal para disfrutar gratuitamente.

Noches en Avenida Corrientes. Créditos: buenosaires.laposta

“Corrientes 24 horas” ofrece una programación especial el finde largo de Carnaval con eventos culturales, café de especialidad y artistas en vivo. Cuenta con la participación de más de 30 comercios, entre restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías, que extenderán su horario de atención hasta las 3 AM y ofrecerán menús especiales, promociones y descuentos exclusivos.

Este 14 de febrero, Día de San Valentín, el evento se torna especial con serenatas móviles y mucho más.

Qué hacer el 14 de febrero en Avenida Corrientes

La icónica avenida porteña se transforma en un escenario al aire libre con una programación dedicada a celebrar el amor.

Corrientes 24hs Foto: Buenos Aires Ciudad

Con una enorme pista de baile bajo las estrellas vuelven los lentos, con DJs y cantantes que van a interpretar en vivo clásicos románticos de todos los tiempos. También vas a poder sacar una foto en espacios emblemáticos de la Ciudad decorados para la ocasión. Además habrán serenatas móviles, experiencia innovadora y romántica.

Programación

21:45 h: Artistas itinerantes temáticos

22:30 h: Dj Vuduchail

23:10 h: Thomas Guzmán (Canciones de amor y desamor)

00:00 h: Agua de Florero (Banda de boleros)

01:00 h: DJ Vuduchail (Clásicos de fiesta y romance)

Por qué se celebra San Valentín el 14 de febrero

El 14 de febrero del año 269 d.C., San Valentín fue ejecutado, convirtiéndose posteriormente en mártir reconocido por la Iglesia Católica. En el siglo V, el papa Gelasio I oficializó el 14 de febrero como el Día de San Valentín, una fecha que perdura como un tributo al patrón de los enamorados

San Valentín, Día de los Enamorados. Foto: Freepik.

Su festividad se asoció, a lo largo de los años, con el amor romántico y el intercambio de afecto y regalos entre parejas y, aunque las leyendas y la certeza histórica pueden ser erradas, la figura de San Valentín logró trascender a través de los siglos.

Considerado símbolo del amor y la amistad, su legado persiste en la cultura popular, siendo celebrado globalmente como un recordatorio anual del poder del amor. Desde declaraciones de amor en esta fecha, hasta los gestos románticos entre parejas, la historia de San Valentín sigue siendo fuente de inspiración en el Día de los Enamorados.