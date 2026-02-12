Se incendió una histórica casa en un barrio emblemático de CABA:

Actualmente así luce Casa Beiró. Foto: @bsasperdida

Villa Devoto es un barrio lleno de historia y arquitectura deslumbrante, y uno de sus grandes emblemas es, sin duda, la Casa Beiró, ubicada en la esquina de Cantilo y Marcos Paz. La histórica construcción, que perteneció a Francisco Beiró, se encuentra abandonada y atraviesa una lenta lucha contra el olvido, marcada además por reiterados incendios que agravan su deterioro.

Ahora, la antigua casona del exdirigente radical volvió a sufrir un incendio en su interior, según detalló Devoto Magazine, tal como ya había ocurrido en enero de 2025. El hecho se registró durante la madrugada del miércoles 28 de enero, cuando las llamas avanzaron dentro de la estructura y debieron ser controladas por los bomberos.

Casa Beiro, Villa Devoto. Foto: Instagram @casa.beiro

El escaso mantenimiento y la presencia de materiales combustibles facilitaron la rápida propagación del fuego, que finalmente fue sofocado por las dotaciones que trabajaron en el lugar.

Nuevo incendio en la Casa Beiro. Foto: Instagram @casa.beiro

Tras el episodio, las redes sociales se llenaron de comentarios. Muchos usuarios coincidieron en que no se trataría de un hecho aislado y deslizaron hipótesis sobre un supuesto abandono intencional para encubrir un “negocio inmobiliario”, mientras que otros lo vincularon con años de deterioro, desidia e inacción estatal.

Desde la cuenta @casabeiro señalaron: “La casa, cerrada y sin un plan claro de preservación, había quedado expuesta al paso del tiempo y a la falta de protección efectiva del patrimonio urbano”.

Casa Beiro, Villa Devoto. Foto: Instagram @casa.beiro

La historia de Casa Beiró

La casona fue construida en la década de 1920 y catalogada con protección estructural en 2008, pero el deterioro y el abandono la dejaron al borde del colapso.

Los proyectos de ley que buscaban expropiarla para convertirla en un espacio cultural y en el Museo y Centro Cultural de la Democracia se fueron desestimando en la Legislatura, la última vez en 2022.

Francisco Beiró

Se trata de una joya arquitectónica y simbólica de la Ciudad de Buenos Aires en estado crítico, sin proyectos de ley vigentes que la protejan ni fondos para restaurarla.

Hoy la casa sufre un deterioro casi irreparable. De acuerdo a un datos que surgen de un trabajo realizado por Muriel Medina, técnica en Restauración y Conservación de Bienes Culturales, y Yamila Rambaldi, creadora de la cuenta @BsAsPerdida y colaboradora en la asociación Basta de Demoler, se estima que la puesta en valor del inmueble tiene un costo aproximado de USD 350 por metro cuadrado.

El interior de la Casa Beiró. Foto: @bsasperdida

Los vecinos llevan años luchando para recuperarla y convertirla en el Museo de la Democracia, pero el abandono avanza y el deterioro de la casona parece cada vez más irreversible por eso indican: “Defendamos nuestro patrimonio cultural y apoyemos a quienes trabajan por su conservación”.