Reconocido como uno de los barrios más cool de la Ciudad, Villa Devoto es un lugar lleno de historia y atractivos. Desde la emblemática Plaza Arenales hasta sus casonas históricas y la diagonal de Avenida Fernández de Enciso, que con los años se transformó en un corredor gastronómico con propuestas de primer nivel. Entre todas las opciones, también sobreviven algunos clásicos que forman parte de la identidad del barrio: lugares que todo vecino reconoce y que siguen vigentes entre las nuevas aperturas.

Uno de esos clásicos es Stylo Café. Con 76 años de historia, el lugar se mantiene en pie con su esencia prácticamente intacta, algo que lo distingue del resto. Fue uno de los primeros locales en instalarse sobre la diagonal de la Avenida Fernández de Enciso y su ambientación es, justamente, lo que más llama la atención al pasar. Mesas, detalles y estética parecen detenidos en el tiempo: entrar es casi como hacer un pequeño viaje al pasado en pleno barrio.

El histórico bar de Villa Devoto que mantiene viva la tradición del café de pocillo

Según contó Marcelo, actual dueño del lugar, la historia del bar comenzó en 1976, cuando fue fundado por Guillermo Paladino. “Lo abrió como un club de amigos, una whisquería de la época”, recordó en diálogo con Canal26.com. Con el tiempo, el bar fue pasando por distintas manos, aunque siempre conservó su espíritu original.

Marcelo, vecino de Devoto de toda la vida, asegura que conoce el lugar desde hace décadas. “Yo soy el tercer dueño. Hace más o menos 12 años que estamos nosotros”, explicó. En 2014, poco después de que él y su esposa comenzaran a trabajar allí, el bar fue reconocido como uno de los Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2016, tras la salida de uno de los socios, Marcelo y su esposa Graciela compraron parte del negocio y realizaron una remodelación importante. Sin embargo, decidieron conservar el estilo que lo caracteriza. “Le hicimos una reforma muy grande, pero manteniendo la onda que siempre tuvo, algo así como un pub irlandés”, señaló.

Una de las particularidades del lugar es su decoración: gran parte de los objetos que cuelgan de las paredes fueron regalos de clientes habituales. “El 90% de lo que ves son cosas que la gente fue trayendo con los años. Clientes que viajan, vuelven y nos dejan un reloj, una antigüedad o algún objeto”, contó.

Entre sus especialidades, el café sigue siendo el gran protagonista. “Nuestro caballito es el café de pocillo, el tradicional. Sin dibujos ni nada raro”, explicó Marcelo. A eso se suman las picadas, uno de los clásicos de la casa, preparadas con fiambres de primera calidad.

Con el crecimiento del polo gastronómico en la zona, el bar también sumó nuevas propuestas para adaptarse a los tiempos actuales. Hoy ofrece menú ejecutivo al mediodía y platos especiales los fines de semana, preparados por un cocinero que trabaja de viernes a domingo.

A pesar de los cambios que vivió la zona, Stylo Café mantiene su esencia y sigue siendo un punto de encuentro para los vecinos. “Nosotros fuimos de los primeros en estar acá sobre Fernández de Enciso”, recordó Marcelo, orgulloso de un lugar que forma parte de la historia cotidiana del barrio.

Dónde queda Stylo Café y cuándo abre

Stylo Café se encuentra en Avenida Fernández de Enciso 3934. El bar tiene acceso tanto desde la diagonal gastronómica como desde el interior de la Gran Galería Devoto, lo que lo conecta con el movimiento constante de la zona.

En cuanto a los horarios, abre de domingo a jueves de 8:00 a 1:00, mientras que los viernes y sábados extiende su atención desde las 8:00 hasta las 3:00 de la madrugada. De esta manera, funciona tanto como café de día como punto de encuentro nocturno para vecinos y visitantes del barrio