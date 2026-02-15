Güerrín, un clásico de Corrientes Foto: Güerrín

La mítica Avenida Corrientes sigue siendo el corazón pizzero de Buenos Aires. Cada noche, turistas, oficinistas y habitués se amontonan frente a las barras de Güerrín y Banchero, dos clásicos inamovibles donde comer al paso es un ritual porteño. Pero en tiempos en que cada peso cuenta, surge la pregunta inevitable: ¿en qué pizzería conviene comer parado?

Aunque ambas comparten tradición, estilo y una ubicación privilegiada, sus precios muestran diferencias que vale la pena desmenuzar.

Los precios de Güerrín: el clásico que marca la vara

Según relevamientos actualizados a enero 2026, la carta de Güerrín mantiene precios que, si bien no son los más económicos de Corrientes, siguen justificándose por su calidad y popularidad. La tradicional muzzarella cuesta $29.900, mientras que una fugazza al paso se ubica en $25.200. Para gustos más clásicos, la napolitana llega a $31.600. Las versiones más cargadas, como panceta y muzzarella, alcanzan los $38.500, y las especialidades de la casa, como el Especial Güerrín, marcan $38.200.

En cuanto a bebidas —algo común al comer en barra—, una gaseosa de 350 cc ronda los $4.400, y la cerveza de litro figura en $11.500.

Para el consumidor promedio, esto se traduce en que una comida al paso, compuesta por una porción generosa y una bebida, suele ubicarse en un rango medio–alto dentro del circuito porteño.

Dónde conviene comer de parado Foto: Banchero

Los precios de Banchero: tradición histórica y valores más accesibles

Banchero, también con actualización de precios de enero 2026, se posiciona levemente por debajo en varios ítems respecto de su competidor directo. Su muzzarella al molde cuesta $26.900, mientras que la versión a la napolitana trepa a $34.000. Las opciones más elaboradas —como capresse o mixta con morrones— oscilan entre $35.900 y $38.500, un rango similar al de Güerrín, aunque en varias categorías Banchero logra mantenerse apenas por debajo.

Además, Banchero conserva una experiencia muy valorada por quienes buscan comer rápidamente sin gastar de más: su barra suele estar menos saturada y ofrece porciones abundantes, con precios que, aun en plena inflación, se mantienen relativamente moderados.

Pizzerías porteñas Foto: Güerrín

Comparativa final: ¿dónde conviene comer parado?

Al repasar los valores, queda claro que Banchero es, en promedio, más económico que Güerrín, especialmente en los sabores tradicionales como muzzarella o fugazza. La diferencia por porción puede rondar entre $2.000 y $4.000 dependiendo del gusto elegido.

Sin embargo, Güerrín ofrece una experiencia distintiva: mayor variedad, especialidades icónicas, y la mística de su mostrador siempre colmado. Esto la convierte en una visita obligada pese a que sus precios sean levemente más altos.

Si el criterio principal es ahorrar, Banchero gana por unos puntos. Pero si el objetivo es vivir el ritual porteño en su máxima expresión, Güerrín continúa siendo la reina indiscutida de Corrientes.

En cualquier caso, ambas opciones mantienen algo en común: comer de parado sigue siendo una de las formas más auténticas, rápidas y memorables de disfrutar la pizza porteña en pleno corazón de Buenos Aires.