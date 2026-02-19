Las ciudades más peligrosas para turistas en 2025: el listado completo y qué tener en cuenta. Foto: Grok AI.

Un nuevo ranking internacional encendió alertas entre viajeros frecuentes y turistas que planean sus vacaciones para 2026 y que, como parte indispensable del itinerario, consideran la seguridad un aspecto clave de su planificación.

El estudio, elaborado por Radical Storage, analizó más de 13.000 reseñas en Google correspondientes a 100 de los destinos urbanos más visitados del mundo, incluidos en el índice global de Euromonitor International.

El estudio fue elaborado por Radical Storage en base a reseñas de Google. Foto: Freepik.

París, la capital mundial de los ladrones

El informe ubica a París en el primer puesto, concentrando el 16,5% de todas las denuncias por robo detectadas en las reseñas. Las zonas más mencionadas son la Torre Eiffel y Montmartre, donde operan carteristas y estafadores que aprovechan la distracción de los visitantes.

Entre las modalidades más frecuentes aparecen la “pulsera de la amistad”, donde se ata un brazalete sin consentimiento para luego exigir dinero, y el “anillo tirado”, un engaño que apela a la supuesta buena fe del turista.

Roma y Barcelona, bajo presión turística

En segundo lugar figura Roma (10,7%), con incidentes en las inmediaciones del Coliseo, la Ciudad del Vaticano y la Fontana di Trevi. El transporte público saturado es uno de los puntos más vulnerables.

Barcelona (5,3%) completa el podio europeo, con advertencias reiteradas en la Sagrada Familia, el Park Güell y Las Ramblas. Además de los hurtos, se reportan fraudes vinculados a tours y cambios de divisas.

Asia y Estados Unidos: los focos más señalados

En Asia, Bangkok (4,4%) y Estambul (4,3%) aparecen como puntos críticos en mercados y barrios históricos.

En Estados Unidos, Orlando destaca no solo por el volumen de denuncias (4,3%), sino por tener la mayor proporción de asaltos (12,5%), especialmente en complejos turísticos como Walt Disney World y Universal Studios Florida.

También figuran Nueva York y Las Vegas. Por su parte, Nueva Delhi lidera en fraudes (7,9%), principalmente vinculados a operadores turísticos informales.

El parque temático de Walt Disney World, en Estados Unidos. Foto: Unsplash

Recomendaciones para evitar estafas y robos

Radical Storage aconseja no exhibir objetos de valor, extremar precauciones en transporte público y verificar credenciales de agencias antes de contratar tours. También sugiere utilizar servicios seguros para guardar equipaje en lugar de transportar pertenencias valiosas en zonas congestionadas.

En contrapartida, ciudades como Varsovia, Zúrich y Santiago registraron apenas un 0,1% de menciones a problemas de seguridad, lo que demuestra que la alta afluencia turística no siempre se traduce en mayores niveles de riesgo.

El ranking ofrece una radiografía clave para quienes planean viajar y refuerza la importancia de la prevención y la información al momento de recorrer los principales destinos urbanos del mundo.

Las 10 ciudades con más robos a turistas, según Radical Storage