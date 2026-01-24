París, una ciudad plagada de monumentos. Foto: Unsplash.

Tras el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame logró reabrir sus puertas a fines del 2024 tras un colosal esfuerzo de restauración. Lo que nadie imaginaba en aquel entonces era que superara los 9 millones de visitantes anuales previos al siniestro.

No solo que durante 2025 recibió a 11 millones de turistas deseosos de conocer el aspecto “diáfano” de sus muros tras la profunda limpieza y restauración por 700 millones de euros, sino que se convirtió en el monumento más visitado de la capital francesa, por encima del Louvre o la Torre Eiffel.

Catedral de Notre Dame. Foto: Reuters

Según revelan los números, la curiosidad por el renacimiento del templo junto al Sena llevó a más de 30.000 personas a traspasar su umbral cada día, llegados de todos los continentes, ya fuera por motivos religiosos o meramente turísticos.

Para experimentar el renovado esplendor del templo en primera persona, Notre Dame propone dos tipos de acceso: la reserva previa de un horario específico en su página web o hacer la cola en la explanada de la catedral, algo que avanza con mucha agilidad, lo que favorece las visitas.

Otro aspecto relevante es que el ingreso continúa siendo gratuito, un rasgo cada vez menos frecuente en las grandes catedrales europeas, en particular en países como España, donde el acceso suele estar sujeto al pago de una entrada. Esto se mantiene aun frente a las presiones para avanzar hacia un sistema arancelado, promovidas por algunas personalidades públicas, entre ellas la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

Catedral de Notre Dame. Foto: Reuters

Notre Dame, entre los monumentos más visitados del mundo

La Iglesia católica francesa sostiene la postura de conservar el templo como un espacio de acceso universal y abierto al mundo, y por ese motivo se resiste a establecer un canon de ingreso. La gratuidad explica en parte el éxito de visitantes, con cifras que ponen a Notre Dame por encima del resto de grandes atractivos monumentales de la ciudad de la luz, como la Torre Eiffel (7 millones), el Palacio de Versalles (8,4 millones) o el museo del Louvre (casi 9).

Igualmente, aunque alcanzó en popularidad a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que también recibe once millones de visitantes anuales, aún está lejos del monumento más visitado del mundo, que es la Ciudad Prohibida de Pekín, con 17 millones de turistas por año.

Pero lo impresionante de Notre Dame es que no solo se destaca por su aspecto turístico. En este primer aniversario, logró retomar el pleno rendimiento la actividad religiosa: durante 2025 se realizaron más de 1.600 celebraciones religiosas y 650 peregrinajes, con acontecimientos muy marcados como la primera misa del Gallo tras el incendio, la pasada Nochebuena, o los ritos por la muerte del papa Francisco y la pontificación de León XIV.