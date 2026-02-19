Vuelco y temporal en Rosario Foto: Captura

Un temporal sacudió a Rosario durante la tarde noche del miércoles, provocando importantes destrozos en la ciudad y alrededores. Entre los hechos más importantes, varios camiones volcaron en la Autopista Rosario-Córdoba, obligando a interrumpir por completo la circulación.

Según informó el medio local Aire Digital, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 389 y las primeras hipótesis indican que los vuelcos se produjeron por las fuertes ráfagas de viento. Allí, los conductores que circulaban por la autopista registraron en video el momento posterior al temporal, donde se observaban los camiones con acoplados volcados sobre el asfalto y con las luces encendidas.

Fuerte temporal en Rosario: árboles caídos y rutas cortadas por accidentes de tránsito. Fuente: X

Pasadas las 22, los efectivos policiales, los bomberos y los servicios de emergencia llegaron al lugar para asistir el accidente y liberar la zona. Por su parte, la Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso un corte total del tránsito entre las localidades de Armstrong y Tortugas.

Para este jueves por la mañana ya estaba liberado el tránsito sentido Córdoba hacia Rosario, pero en la mano inversa permanecía cortado, con desvíos en Ruta 15, dado que todavía trabajaba la grúa con remoción de vehículos. Las tareas eran más lentas por las inclemencias del tiempo. Por Ruta 9 vieja solo circulaba tránsito pesado y pick ups debido a que se encuentra la calzada con agua a la altura del km 408/09.

Destrozos y voladuras de techo por el temporal

Desde Protección Civil informaron que en Tortugas las condiciones climáticas fueron arrasadas, ya que se registraron voladuras de techos y otros daños estructurales, por lo que comenzaron trabajos de evacuación de familias afectadas por la lluvia.

Por su parte, la Ruta Provincial 6 sufrió un corte total a la altura del kilómetro 258, en el puesto de Cruz Alta, debido a la caída de un tendido eléctrico sobre la calzada en la localidad de Los Surgentes. Personal de emergencia trabajaba en el lugar para restablecer la circulación.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzaron durante la tarde del miércoles y se intensificaron con el correr de las horas. Además, advierte que las tormentas continuarán en la zona de Rosario durante la mañana del jueves. Por la tarde se esperan tormentas aisladas y, hacia la noche, cesarían las lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.