Planetario Galileo Galilei -Noche

Las actividades culturales y educativas en la Ciudad de Buenos Aires se renuevan semana a semana. Durante el último fin de semana de febrero, el Planetario Galileo Galilei se transforma en un espacio donde el turismo cultural se encuentra con la ciencia y el arte. El evento invita a grandes y chicos el sábado 28 para compartir una jornada sin igual, donde el universo se mezcla con la curiosidad.

La propuesta tiene como objetivo principal disfrutar de una jornada diferente, explorando el universo desde múltiples perspectivas y combinando actividades educativas con espectáculos sensoriales.

Planetario, Palermo. Foto: Turismo Buenos Aires

Una tarde espacial en el Planetario de CABA

En el Planetario, los asistentes podrán participar de funciones inmersivas sobre el universo dentro del domo, recorrer una instalación interactiva que permite experimentar fenómenos astronómicos de manera lúdica y disfrutar de música en vivo que fusiona tango con conceptos matemáticos.

Además, el destacado neurocientífico Diego Golombek ofrecerá una charla magistral sobre ciencia, despertando curiosidad y acercando el conocimiento de forma amena y accesible. La experiencia se completa con observaciones por telescopio desde la explanada del Planetario, según las condiciones climáticas.

Actividades en el Planetario

Cita en el Planetario: cuándo será podrán ver los planetas en telescopio

La gran tarde en el Planetario será el próximo sábado 28 de febrero, desde las 13:00 en la sala de espectáculos y la explanada de acceso, que incluye una variedad de actividades que invitan a explorar el universo desde diferentes perspectivas, combinando funciones inmersivas, música en vivo y charlas con especialistas.

La jornada contempla observaciones del cielo con telescopios desde la explanada del Planetario, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Cabe destacar que las funciones inmersivas requieren entrada paga, mientras que el resto de las actividades son gratuitas, aunque con cupos limitados por cada propuesta.

Además, cabe destacar que el Planetario ofrece estas observaciones públicas y gratuitas los sábados y domingos al anochecer utilizando equipos destinados a actividades de divulgación, en las cuales el personal especializado facilita el reconocimiento de objetos celestes como la Luna, planetas, estrellas y otros cuerpos celestes.